Psykiatria ja muut palvelut eivät korjaa lapsen arjessa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tämä on lastensuojelun tehtävä.

Sosiaalityöntekijät Heta Kulla-Mykkänen, Mervi Lyytikäinen ja Senni Laine kirjoittivat, kuinka lapsia sijoitetaan lastensuojelulaitoksiin tilanteissa, joissa he eivät saa riittävästi tukea muualta (HS Mielipide 29.6.). Kirjoittajien mukaan sijaishuolto on viimesijaisena toimijana pakotettu vastaamaan tilanteeseen, jossa muut palvelut ovat riittämättömiä tai tavoittamattomissa.

Sijaishuollon sosiaalityöntekijänä haluan nostaa kirjoituksen rinnalle pimentoon jäävän näkökulman.

On liian helppo vastuuttaa lastensuojelun ongelmista muita tahoja, kuten riittämättömiä psykiatrian palveluita, tilanteissa, joissa lapset ja nuoret tulevat hyvin huonokuntoisina ja traumatisoituneina viimesijaiseen sijaishuoltoon. Pahimmillaan lapsi on elänyt vuosia palveluiden viidakossa samalla, kun lapsen arki kotona on jatkunut traumatisoivana, ja lapsi on joutunut odottamaan kohtuuttoman kauan vanhempiensa kuntoutumista tai kasvatustaitojen parantumista. Nämä ovat arjessa traumatisoituneita lapsia, joita ei voida sijoittaa huonokuntoisuutensa vuoksi laitoshoitoa huomattavasti halvempaan kodinomaiseen perhehoitoon.

Lastensuojelulla on velvollisuus taata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ja arkeen. Psykiatria ja muut palvelut eivät korjaa lapsen arjessa tapahtuvaa ja sijaishuollossa lapsissa nähtyä vakavaa kaltoinkohtelun ja väkivallan kierteen historiaa ja ongelmien ylisukupolvisuuden jatkumoa. Tämä on lastensuojelun perustehtävä.

Vastakkainasettelun sijaan meidän pitäisi yhdistää lastensuojelun ja psykiatrian arviointi ja yhteistyö, panostaa ihmiselämän tärkeimpiin alkuvuosiin, tunnistaa aiempaa paremmin riskiperheet, puuttua lapsia traumatisoivaan kaltoinkohteluun ja oikea-aikaisesti sijoittaa ne lapset, jotka tulevat tarvitsemaan sijaishuoltoa. Kun lapsi huostaanotetaan vasta myöhäisessä teini-iässä lapsuus täynnä elämän kolhuja, kasvatamme yhä kallista laitoshoidon osuutta.

Mervi Sinivirta

sosiaalityöntekijä, Vantaa

