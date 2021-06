Toiveet on pantava nuoriin erikoistumattomiin, vastavalmistuneisiin sekä joihinkin yksityissektorin ja työterveyshuollon lääkäreihin.

Suomessa on alkamassa sote-uudistuksen toimeenpano. Pääsy lääkärin vastaanotolle oli vahvasti esillä soten valmisteluvaiheessa. Terveyskeskuksiin on nytkin budjetoitu virkoja, mutta lääkäreitä ei saada kaikkiin virkoihin.

Pelkkä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdistäminen ei helpota terveys- eikä sote-keskusten lääkärivajetta. Terveyskeskuksissa on lääkärin tehtäviä noin 4 000, joista yli kolmannes on joko tyhjänä tai hoidettu sijaisilla, ulkoistuksilla ja ostoilla. Erikoistuneita yleislääkäreitä on noin 2 400. He ratkaisevat terveys- ja sote-keskusten pysyvän miehityksen pitkällä aikavälillä, eli vaje on selvä. Terveyskeskusten lääkärimäärä on 2000-luvun pysynyt ennallaan mutta sairaaloiden kasvanut jatkuvasti. Sinne ovat kadonneet lääkärikoulutuksen lisäykset.

Yleislääkärin työ vaatii valikoimattomien sairauksien ja ennaltaehkäisyn laaja-alaista osaamista, jatkuvaa vastuuta omasta väestöstä, tiimistä ja potilaista. Se on pienyhteisön eikä jättiterveysasemien työtä. Sairaaloiden erikoisaloilla työskentelevät ja sinne pyrkivät lääkärit ovat sitoutuneet alaansa. He eivät halua terveyskeskuksiin, eikä heistä ole laaja-alaiseen jokaisen erikoisalan työhön.

Toiveet on pantava nuoriin erikoistumattomiin, vastavalmistuneisiin sekä joihinkin yksityissektorin ja työterveyshuollon lääkäreihin.

Kaikkien päättävien tahojen tulee kiinnostua tästä ryhmästä. On tiedettävä, millä ehdoilla tämä ryhmä lähtee yleislääkärityöhön ja tehtävä poliittiset päätökset sen mukaan. Nuorten on tiedettävä työmääränsä rajat ja väestönsä koko, ja senioreilta on saatava tukea.

Ratkaisujen pitää sisältää myös keinot, joilla nykyiset lääkärit pysyvät työssään. Erikoistumispaikkoja tulee korjata yleislääketieteen hyväksi. Vai onko vika edelleen työoloissa terveyskeskusten tappioksi?

Kun itse valmistuin, Suomessa oli alle 5 000 lääkäriä – nyt lääkäreitä on yli kuusinkertaisesti, eikä ”lääkäripula” ole poissa. Terveys- ja sote-keskusten lääkärivaje ratkaistaan lääkäriksi koulutettavien uusjakona. Poliitikkojen, virkamiesten ja median tulee kohdistaa panoksensa avohoidon työoloihin ja resursseihin nuorten ja erikoistumattomien innostamiseksi avohoitoon ja sen lääkäreiden pysymiseen tehtävissään.

Kun kansanterveyslaki tuli voimaan vuonna 1972, panostettiin nuoriin ja heidät saatiin töihin terveyskeskuksiin. Silloin oli pula viroista, ei lääkäreistä.

Terveyskeskustyö on elämäntaparatkaisu. Yleislääkärin työ tarvitsee julkisen kannustuksen ja uuden aseman. Jos lääkärivaje ei lähivuosina ratkea, Suomessakin on kokeiltava lääkärityön yksityistämistä sote-keskusten sisällä.

Se, että lääkärin vastaanotolle on vaikea päästä, heikentää kansalaisten turvallisuudentunnetta. Tässä on haaste tuleville aluevaltuustoille ja niihin pyrkiville ehdokkaille sekä kaikille aluejohtajille.

Ilkka Sahi

entinen terveysjohtaja, Espoo

