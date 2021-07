Talouskasvun ja jakamattomuuden periaatteen korostamisen takia YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat saavuttamattomissa.

Kestävä kehitys olisi silta parempaan tulevaisuuteen. Siellä ei olisi köyhyyttä, nälänhätää, syrjintää eikä ympäristötuhoja. Ilmastonmuutos olisi hallinnassa ja elonkirjo kukoistaisi. Kaikki olisivat yhtäläisen hyvinvoivia ja eläisivät harmoniassa muiden ihmisten, eläinten ja muun luonnon kanssa.

Maailma ei kuitenkaan ole matkalla tähän tulevaisuuteen. Köyhyyteen, nälänhätään, syrjintään ja ympäristötuhoihin reagoidaan aika ajoin, mutta niiden taustasyihin ei juurikaan yritetä vaikuttaa. Ruohonjuuritasolla syylliseksi voi nimetä jokaisen onnellisen kuluttajan, erityisesti globaalissa pohjoisessa mutta muuallakin. Siis sinut, minut ja Hentun Liisan.

Mutta meidän syyllistämisemme ei auta, tekee vain kiukkuiseksi. Siksi tilanne olisi parempi korjata kansainvälisellä säätelyllä.

Suomi on sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joista sovittiin Pariisin ja New Yorkin ilmastokokouksissa. Jos näihin tavoitteisiin päästäisiin, parempi tulevaisuus olisi lähempänä. Köyhyys, nälänhätä, syrjintä ja ympäristötuhot olisivat historiaa, ilmaston ja elonkirjon eteen tehtäisiin mitä voidaan, ja asiat olisivat hyvin. Tavoitteisiin ei kuitenkaan päästä, koska mallissa on valuvika.

YK:n suosiman periaatteen mukaan kestävän kehityksen tavoitteet, samoin kuin ihmisoikeudet, ovat jakamattomia. Ihmisoikeuksiin periaate sopiikin. Kansalaisvapauksiin ei mielellään puututa, koska samalla puututtaisiin myös ruumiilliseen koskemattomuuteen, elannon hankintaan ja muuhun meille tärkeään.

Kestävään kehitykseen periaate sen sijaan ei sovi. Sovellusyrityksessä on kaksi ratkaisevaa ongelmaa. Ensimmäinen on, että tavoitteita on seitsemäntoista, ja ne ovat ajoittain keskenään ristiriidassa. Teollistumisen edistäminen (tavoite 9) voi ehkäistä elonkirjon suojelemista (tavoite 15), ja samoin voi käydä monen muunkin päämäärän kanssa. Niiden välillä on tehtävä valintoja.

Toinen ongelma on, että ensimmäinen pulma yritetään ratkaista jakamattomuuden periaatteella ja valitsemalla talouskasvu tärkeimmäksi tavoittelun kohteeksi. Selitys valinnalle on, että köyhyyttä, nälänhätää, syrjintää ja ilmastotuhoja ei voi ehkäistä ilman kukoistavaa taloutta.

Taloutta on korostettava siksikin, että 12:nnen tavoitteen mukaan on varmistettava kestävä tuotanto ja kulutus. ”Kestävyyttä” vastaava englannin sana ”sustainable” kääntyisi tässä luontevimmin muotoon ”ylläpidettävissä oleva”. Tuotantoa ja kulutusta on oltava tulevaisuudessakin.

Luonnon ja ihmisten suojelemisen sijasta kestävän kehityksen tavoitteet onkin valjastettu turvaamaan talouskasvua. Se voi olla oikein tai väärin, mutta sillä ei ole mitään tekemistä kestävän kehityksen kanssa niin kuin me sen arkijärjellä ymmärrämme. Miten köyhyyden, nälänhädän, syrjinnän ja ilmastotuhojen ehkäiseminen on saatu käännettyä tähän asuun?

Vastaus on yksinkertainen mutta huonosti tunnettu. Jakamattomuuden periaate ja talouden korostus juontavat juurensa Brundtlandin raporttiin vuodelta 1987. Gro Harlem Brundtland halusi nousevan öljymaan Norjan pääministerinä turvata maansa ympäristöä turmelevan talouslinjan, mutta myös auttaa kolmannen maailman maita niiden kehityksessä.

Raportista tunnetaan määritelmä: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyiset tarpeet vaarantamatta tulevaisuuden sukupolvien kykyä tyydyttää omat tarpeensa.” Muotoilua on pidetty köyhien, luonnon ja ihmiskunnan puolustuksena, mutta sen ydin on toinen. On oltava taloudellista kehitystä, ja kaikki muu seuraa jakamattomasti siitä.

Realistisempi muotoilu määritelmälle olisi ollut: ”Kestävä kehitys on kehitystä, jossa kolmannen maailman maiden annetaan teollistua, mutta ei kuitenkaan niin, että sen ympäristövaikutukset estäisivät meitä, lapsiamme ja lapsenlapsiamme elämästä niin kuin ennenkin.”

Tällä tiellä ollaan yhä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa – eikä kestävää kehitystä ole näköpiirissä.

Matti Häyry ja Maarit Laihonen

Häyry on johtamisen filosofian professori ja Laihonen tutkijatohtori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

