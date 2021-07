Pienillä kuuteilla on suuri riski takertua verkkoon.

Saimaannorppia on vain Suomessa.

Kalastaja nostaa verkkoja heinäkuisella Saimaalla. Järven pinta on tyyni ja tunnelma on odottava. Ahti on antanut saalistaan, verkko painaa, mutta tämä vonkale ei potki vastaan. Pintaan nousee verkkoon pahasti sotkeutunut pieni ruumis. Kalastajan kurkkua kuristaa ja vatsassa vääntää, kun Saimaan sylistä nousee saimaannorpan eloton ruumis.

Verkkokalastus on sallittu Saimaalla suurimman osan vuodesta. Heinäkuun kesälomasesonki, jolloin kahden ja puolen kuukauden verkkokalastusrajoitukset loppuvat, on vaarallisinta aikaa saimaannorpille. Pienille kuuteille heinäkuu on synkkä kuukausi.

Juuri nyt, heinäkuisella Saimaalla, kuutteja kuolee eniten verkkoihin hukkumalla. Emojensa vieroittamat kuutit ovat lähteneet tutkimaan innokkaina Saimaata, mutta elämän liekki sammuu liian monelta aivan liian aikaisin. Pienillä kuuteilla on suuri riski takertua verkkoon, koska Saimaalla kalastetaan yli 10 000 verkolla.

Joka vuosi suomalaisten verkoista nousee sukupuuton partaalla olevaa saalista. Näiden pienten ruumiiden arvoksi on asetettu 9 755 euroa kappaleelta, mutta elävänä niiden arvo olisi lajin säilymisen kannalta rahassa mittaamaton. Kalastajien sivusaaliina kuoli 92 saimaannorppaa vuosina 2005–2021. Kaikkia pyydyksiin kuolleita saimaannorppia ei löydetä tai ilmoiteta viranomaisille, joten todellinen sivusaaliskuolleisuus on huomattavasti suurempi.

Kansainvälinen yhteisö on viimein havahtunut saimaannorppien sivusaaliskuolleisuuteen. Vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian mukaan uhanalaisten lajien sivusaaliiksi päätyminen on estettävä tai sitä on vähennettävä tasolle, joka mahdollistaa lajien elpymisen ja säilymisen. Niinpä heinäkuinen verkkokalastus, jolla valtaosa norpista hukutetaan, tulisi lopettaa Saimaalla.

Saimaannorpan tulevaisuuden turvaaminen on täysin meidän suomalaisten vastuulla – sinun ja minun.

Suomen kalastusrajoitukset eivät ole linjassa EU:n biodiversiteettistrategian kanssa, eivätkä ne suojele saimaannorppia edes niiden pahimpana kuolinkuukautena heinäkuussa. Saimaannorppia on vain 420–430 yksilöä, ja niitä on vain Suomessa. Jääkarhuja, joiden selviytymistä ihmistoimet ja ilmastonmuutos myös uhkaavat, on 22 000–31 000 yksilöä maailmassa. Saimaannorppia on siis todella vähän, ja niitä kuolee suomalaisten pyydyksiin vuosittain.

Verkkojen veteen laskemista on nyt syytä harkita tarkkaan Saimaalla. Mitä jos vanhat verkot joutaisivat kiertoon ja siirryttäisiinkin norppaturvalliseen vapakalastukseen tai katiskapyyntiin?

Vapa taipuu mutkalle, siiman päässä on jotain. Kalastajan peilikuvan tyynessä vedenpinnassa rikkoo Saimaan sylistä nouseva vonkale. Ahti on antanut saalistaan. Tänään syödään kalaa, eikä sukupuutto paina minun rinnassani eikä käsieni läpi kulkeneessa verkossa.

Hanna-Kaisa Lakka

filosofian tohtori, Suomen luontopaneelin tiedesihteeri, Jyväskylän yliopisto

