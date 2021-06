Merivesi tuntui jo kesäkuussa paikoin linnunmaidolta, eikä helteille näy loppua.

Tiistaina Helsingin kaupunki lähetti tiedotteen, jota olin osannut pelätä: ensimmäiset sinilevä­havainnot on tehty kaupungin rannoilla.

Uutinen lisäsi kesän aikana kasvanutta, puristavaa tunnetta. Helle on lamaannuttanut kehoa ja ahdistanut mieltä: näin kuumaa, näin pitkään, ei pitäisi olla.

Heinäkuun alun sääennuste näyttää lohduttomalta: +27, +27, +27, +27. Eikö tämä koskaan lopu?

Koko alkukesän olen seurannut uivien ihmisten riemua. Ruuhkaa ei ole ollut vain Stadikalla ja Kumpulan maauimalassa, vaan myös kaupungin lukuisilla, ihanilla uima­rannoilla.

Uiminen on minullekin rakkain vapaa-ajanviettotapa, niin kesällä kuin talvellakin. En tiedä mitään rentouttavampaa kuin uida pitkiä matkoja viileässä kesäillassa tai pulahtaa pakkasella saunasta nolla-asteiseen veteen.

Pääkaupunkiseudun uimavedet kärsivät kuitenkin ilmastonmuutoksesta jo niin paljon, että rakas harrastus on vaikeutunut.

Sinilevä ei tietenkään ole uusi ilmiö, ja vesistöjä kuormittavat toki muutkin kuin suoraan ilmastonmuutokseen liittyvät tekijät. Ilmastonmuutos kuitenkin vauhdittaa vesien lämpenemistä, mikä taas lisää sinilevän määrää. Itämeri on ilmastonmuutokselle erityisen herkkä, sillä se on matala sisämeri, jossa veden vaihtuvuus on heikkoa.

Suomen vesistösäätiön asiantuntijapaneelin mukaan ilmastonmuutos on todennäköisesti lisännyt sinilevää myös järvissä.

Vantaanjoki puolestaan on kärsinyt etenkin suolistobakteereista. Suolistoperäiset mikrobit huuhtoutuvat vesistöihin sateiden mukana, ja ilmaston lämmetessä sateiden määrä kasvaa.

Helsingin kaupunki onkin jo suositellut, että mikrobiesiintymien takia millään Vantaanjoen varren uimapaikoilla ei tulisi uida. Suosituksen taustalla ovat aiempien vuosien kohonneet suolistoperäisten bakteerien pitoisuudet, joiden raja-arvot ylittyivät jälleen myös viime viikon mittauksissa. Jos huonoja tuloksia saadaan viisi vuotta peräkkäin, kaupunki voi sulkea rannat.

Se tarkoittaisi, että koko Pohjois-Helsingissä ei olisi lainkaan luonnonrantoja, joilta pääsee uimaan. Siinä katoaisi monen ihmisen henkireikä.

Toisinaan ilmastokriisi unohtuu oman arjen pyörittämisen alle. Joskus sen ajatteleminen on niin pelottavaa, että ohjaan ajatukseni pois.

Viime viikolla lilluin yli 25-asteisessa vedessä, joka tuntui iholla linnunmaidolta. Ilmaston lämpenemisen hillitseminen tuntui tärkeämmältä, kuin mikään muu.

Meri on nimittäin Helsingin ylivoimaisesti paras asia. En halua elää kaupungissa, jonka rannoilla en voi uida.

Kirjoittaja on HS:n kaupunkitoimittaja.