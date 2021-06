Nuoret on osallistettava päätöksentekoon kaikilla hallinnonaloilla

Nuorilla on valtavasti osaamista ja ajatuksia, joiden kuuleminen parantaisi yhteiskunnallisten päätösten laatua.

Nuorten osallisuus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on vähäistä, vaikka aikuiset tekevät jatkuvasti nuorten tulevaisuutta koskevia päätöksiä. Alle 18-vuotiaiden äänioikeuden puuttumisen aiheuttamaa osallisuusvajetta paikataan kuntatasolla nuorisovaltuustoilla. Vastaavat rakenteet olisi luotava myös valtakunnan tasolle jokaiseen ministeriöön.

Nuorten osallistamista on jo kokeiltu eri hallinnonaloilla. Esimerkiksi Suomen Partiolaiset ja Suomen 4H-liitto toteuttivat toukokuussa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Nuorten metsäneuvosto -tapahtuman, jossa kerättiin nuorten ideoita Suomen kansallisen metsästrategian kehittämiseen.

Valtioneuvoston kanslian kestävän kehityksen toimikunnan yhteydessä puolestaan toimii Nuorten Agenda 2030 -ryhmä, ja ympäristöministeriö on ottanut nuoret erityiseksi kohderyhmäksi ilmastolain uudistuksessa.

Kokemukset nuorten osallistamisesta eri hallinnonaloilla ovat rohkaisevia mutta hajanaisia. Nuorten osallisuuden takaamiseksi valtion olisi luotava kaikille hallinnonaloille pysyvät rakenteet nuorten mukaan ottamiseen.

Nuoria on tuettava osallistumisessa, sillä he tekevät sen lähtökohtaisesti vapaaehtoisesti. Nuorten kannattaa antaa päättää, miten osallistuminen toteutetaan, sillä nuorten tavoittamisessa nuoret ovat yleensä itse parhaita asiantuntijoita. Esimerkiksi Nuorten metsäneuvosto oli tapahtuma nuorille mutta myös nuorten itsensä järjestämä.

Nuorilla on valtavasti osaamista ja ajatuksia, joiden kuuleminen parantaisi yhteiskunnallisten päätösten laatua. Kaiken kaikkiaan nuorten osallisuudessa on kuitenkin kyse oikeudenmukaisuudesta. Nuorilla on oltava aito mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Siiri Somerkero

puheenjohtaja, Suomen Partiolaiset

Tomi Alakoski

toimitusjohtaja, Suomen 4H-liitto

