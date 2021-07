Tulevaisuuteen varautuminen edellyttää riittäviä resursseja asumispalveluihin, kotihoitoon ja omaishoidon tukemiseen.

Suomalaisista jo reilu puoli miljoonaa on täyttänyt 75 vuotta. Valtaosa heistä on hyvässä kunnossa: vain 8,7 prosenttia on ympärivuorokautisessa hoidossa ja 11 prosenttia kotihoidon piirissä. Suomessa ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien osuus ikääntyneistä on hyvin samankaltainen kuin muissakin länsimaissa. Viimeisinä elinvuosinaan tai -kuukausinaan suunnilleen puolet ikääntyneistä tarvitsee pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa. Vain pieni vähemmistö elää täysin ilman toiminnanvajeita elämänsä loppuun saakka.

Avuntarve kasvaa iän myötä: 85 vuotta täyttäneistä vajaa viidennes on ympärivuorokautisessa hoidossa ja runsas viidennes kotihoidon piirissä. Suomen väestö vanhenee nopeasti. Jo kymmenen vuoden kuluttua 85 vuotta täyttäneitä on 40 prosenttia enemmän kuin nyt, ja vuonna 2050 heitä on jo kaksi ja puoli kertaa enemmän.

Miten paljon tulevaisuuden ikääntyneet tarvitsevat hoivaa ja miten se järjestetään? Tälläkään hetkellä laadukasta hoivaa ei tunnu olevan riittävästi.

Hoivan tarpeeseen vaikuttaa kaksi keskeistä tekijää. Muistisairaiden määrä puolitoistakertaistuu vuoteen 2030 mennessä ja kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Ellei muistisairauteen keksitä parantavaa hoitoa – mitä ei tällä hetkellä ole nähtävissä – yksin sen vaatima hoiva vaikuttaa monin tavoin palvelujärjestelmämme kestävyyteen ja yhteiskuntamme tuottavuuteen.

Toinen keskeinen tekijä on ikääntyneiden monisairastavuus ja haurastuminen sekä niiden aiheuttamat toiminnanvajeet. Keski-iän riskitekijöistä tupakoinnin vähentyminen sekä verenpaineen ja kolesterolitasojen paraneminen ovat vähentäneet verisuonisairauksia ja toiminnanvajeita, mutta toisaalta lihavuus ja diabetes ovat lisääntyneet.

Tarvitsemme tehokkaampaa koko elämänaikaista preventiota ja kansalaisten omahoidon tukemista, jotta ikääntyvä väestö pysyy toimintakykyisenä pitkälle vanhuuteen. On ilmeistä, että mitä vanhemmaksi eletään, sitä enemmän hoitoa tarvitaan.

Ympärivuorokautista hoivaa, asumispalveluja ja kotihoitoa ei voida enää vähentää. Tulevaisuuteen varautuminen edellyttää riittäviä resursseja asumispalveluihin ja omaishoidon tukemiseen sekä riittäviä hoitajamääriä myös kotihoitoon. Hoitajamitoituksen lisääminen laitoshoitoon tullee vähentämään hoitajia kotihoidosta.

Kotihoito ja ympärivuorokautinen hoito tulee ymmärtää kokonaisuutena. Kotihoito voi olla erittäin kallista yksinasuvilla muistisairailla ja liikuntarajoitteisilla vanhuksilla. Kaikki eivät myöskään halua olla kotona loppuun saakka, kun yksinäisyys ja turvattomuus on jokapäiväistä.

Tarvitsemme asumispalveluihin uusia innovaatioita, joissa ihmisten yhteisöllisyys ja vapaaehtoistyö nostetaan arvoonsa. Aktiivinen toimijuus yhteisöissä vahvistaa ikääntyneiden toimintakykyä, kun taas yksinäisyys ja eristyneisyys heikentävät sitä. Ikäihmiset täytyy ottaa mukaan suunnittelemaan omia palveluitaan. Omaishoito tarvitsee nykyistä parempaa käytännön tukea sekä rahallisena korvauksena että palveluina.

Nykyisillä hoitotavoilla hoitajia tarvitaan niin paljon, etteivät tulevat ikäluokat voi korvata eläkkeelle jääviä. Ikäihmisten hoidon mainetta täytyy parantaa ja hoitotyötä arvostaa, jotta uudet ikäpolvet haluavat työskennellä siellä. Suomalainen vanhojen hoito on jo nyt enimmäkseen laadultaan hyvää verrattuna moniin muihin maihin. Hoitajamme ovat pitkälle koulutettuja, ja Suomessa on verrattain paljon geriatreja.

Hoitajia on rekrytoitava myös ulkomailta, jotta hoidon tarpeen kasvuun voidaan vastata. Ikääntyneiden hoivan puute uhkaa yhteiskunnan tuottavuutta, jos työikäiset jäävät kotiin hoitamaan omaisiaan. Suomi tarvitsee pikaisesti ikääntyneiden tukea ja hoitoa koskevan kokonaissuunnitelman, joka takaa kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon kaikille.

Kaisu Pitkälä ja Marja Jylhä

Pitkälä on yleislääketieteen professori Helsingin yliopistossa ja ylilääkäri Husin perusterveydenhuollon yksikössä. Jylhä on gerontologian professori Tampereen yliopistossa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.