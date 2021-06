Tieliikennelain uudistuksille ei löydy järkeviä perusteita, ja sen takia on syytä palauttaa voimaan aiempaa lainsäädäntöä.

Miksei yksinkertaista asiaa saada järjestykseen? Uusi tieliikennelaki ei enää kiellä pysäköintiä luvatta toisen kiinteistölle, kuten vanha laki. Uusi laki myös mahdollisti pysäköinnin vasemmalle puolelle tietä. Pysäköinnin alkamisajan voi raapustaa vaikka paperilapulle. Nyt eduskunnassa halutaan rajoittaa yksityistä pysäköinninvalvontaa. Uudistuksille ei löydy järkeviä perusteita, mikäli pysäköinnin halutaan olevan turvallista, selkeää ja toiset huomioon ottavaa. Vai onko niin, että yksilön oikeudet ja vapaudet ajavat kaiken muun edelle?

Missään tapauksessa julkinen pysäköinninvalvonta ei pysty valvomaan kaikkea asiatonta pysäköintiä, kun se ei pysty tekemään sitä nykyisellä toimialueellaankaan, minkä itse kukin voi todeta ulkona liikkuessaan.

Oma ehdotukseni on, että tieliikennelaista kumotaan edellä todetut muutokset ja palataan vanhaan lainsäädäntöön. Säädetään, että myös yksityisen pysäköinnin­valvonnan antamasta virhemaksusta vastaa aina auton omistaja tai haltija, kuten julkisesta maksustakin. Molemmista maksuista annetaan mahdollisuus valittaa esimerkiksi 50 euron käsittelymaksua vastaan. Jos valitus menestyy, sitä ei peritä valittajalta. Sen sijaan yksityisestä virhemaksusta tehdyn valituksen maksusta vastaisi maksun antanut yritys. Näin ei tarvitse riidellä, kuka auton on väärin pysäköinyt. Kun myös yksityisellä pysäköinninvalvonnalla on rahallinen riski väärästä virhemaksusta sen menettämisen lisäksi, valitusten määrä tulee varmasti putoamaan.

Timo Jyrinjärvi

eläkeläinen, varatuomari

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.