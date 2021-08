Yhteistyötä ihmistieteellisen ja luonnontieteellisen teknologiasuunnittelun välillä on syytä syventää.

Älykkäät teknologiat muodostavat tulevaisuudessa yhteiskunnan uudistumisen ytimen. Tämän uuden teknologiatyypin vaikutuksia on oikeutetusti verrattu maanviljelyksen ja industrialismin syntyyn. Kyseessä on yksi kolmesta suurimmasta teknologiamurroksesta ihmiskunnan historiassa. Siksi älykkään teknologian kehittyminen, suunnittelu ja sen taustalla olevat tieteelliset ajattelutavat vaativat erityistä huomiota.

Työelämä tulee uudistumaan. Lähitulevaisuudessa autonomiset järjestelmät ja robotit suoriutuvat kasvavassa määrin nyt ihmisten älyllistä toimintaa edellyttävistä työtehtävistä. Muutoksen seurauksena myös teknologiasuunnittelun perusta muuttuu. Älykkäiden teknologioiden suunnittelu ei voi olla enää ainoastaan luonnontieteistä ponnistavaa laite- ja konesuunnittelua.

Elektromekaaninen teknologia on kehittynyt 1700-luvun lopulta lähtien, ja sen myötä on luotu luonnontiedepohjaiset innovaatio- ja suunnittelumallit. Ne eivät kuitenkaan riitä. Niitä täydentää jo nyt käytettävyys- ja käyttäjäkokemusajattelu.

Älykkyys perustuu ihmisten sosiokulttuuriseen informaatioprosessointiin ja ajatteluun. Niiden tutkimuksessa luonnontieteiden deterministisillä ajattelutavoilla on rajoitettu merkitys.

Älykkään teknologian kehittäminen ja siitä johtuvan teknologiamurroksen järkevä toteuttaminen edellyttävät ammattimaista ihmistutkimusta. Ihmistieteillä on uusien teknologioiden suunnittelussa kasvava merkitys älyteknologiamurroksen onnistuneelle toteuttamiselle.

Ihmistieteitä tarvitaan paitsi älykkäiden teknologioiden kehittämisessä myös ihmisen ja teknologian älykkäiden vuorovaikutusprosessien ymmärtämisessä ja teknologian integroimisessa ihmisten toimintaa tukemaan.

Tekoälyn avulla on mahdollista toteuttaa älykkäitä informaatioprosesseja. Niihin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa ihmistutkimuksella on tärkeä osa.

Koneiden älykkäiden informaatioprosessien toteutuksessa tarvitaan ymmärrystä siitä, mitä ihminen tekee ja ajattelee käyttäessään teknisiä laitteita. Lisäksi tarvitaan monitahoista tietoa vuorovaikutuksesta siksi, että vuorovaikutus älykkäiden teknologioiden kanssa hyödyntää yhä enemmän ihmisten välisen vuorovaikutuksen keinoja.

Yhteistyötä ihmistieteellisen ja luonnontieteellisen teknologiasuunnittelun välillä on syytä syventää. Tämä on vaikeaa ja vaatii uudenlaista suuntautumista kaikilta osapuolilta.

Luonnontieteet osoittivat jo vuosikymmeniä sitten, että hiilidioksidipäästöistä johtuva ilmastonmuutos on tosiasia. Silti sitä on vaikea saada vakavalla tavalla poliittiseen agendaan. Syitä voi selittää ja keinoja etsiä ihmistieteiden avulla. Korvattavien ihmistoimintojen sisällön ymmärtäminen edellyttää myös kyseisen toiminta-alueen hallitsemista. Tekoälypohjaista kieli- tai ikäteknologiaa on syytä suunnitella ammattitasoisen osaamisen pohjalta. Teknologiat ovat ihmistä varten.

Älykkäiden teknologioiden ottaminen laajamittaisesti osaksi työn ja vapaa-ajan toimintoja muuttaa yhteiskuntaa. Olennainen haaste tässä muutoksessa on erilaisten tieteellisten osaamisten roolien määrittely, monitieteinen yhteiskunnan kehittäminen ja tieteidenvälisyys. Monien ihmistieteisiin kuuluvien tieteenalojen kysymykset ovat tämän muutoksen hallinnassa avainasemassa, jotta muutos olisi eettisesti ja sosiaalisesti kestävää. Älyteknologioiden hallitseman yhteiskunnan kehittämisen ei tarvitse olla yhtä kaoottista kuin industrialistisen maailman synty oli.

Älyteknologia ei tule syrjäyttämään elektromekaanista teknologiaa. Älykkään teknologian ohjaama auto on yhä auto. On hyvä muistaa, että todellista älykkyyttä on vain ihmisen (ja eläinten) informaatioprosessoinnissa. Siksi ihmistieteillä on tulevaisuudessa entistä merkittävämpi rooli niin älykkäiden teknologioiden kehittämisessä kuin niiden aiheuttamien riskien hallinnassakin.

Pertti Saariluoma ja Tiina Onikki-Rantajääskö

Saariluoma on kognitiotieteen professori Jyväskylän yliopistossa. Onikki-Rantajääskö on suomen kielen professori Helsingin yliopistossa.

