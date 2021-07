Keliaakikot joutuvat ottamaan riskejä, koska kauppojen, kahviloiden ja ravintoloiden tuotteista ei aina ole varmuutta. Jos gluteeniton elintarvike on ollut gluteenia sisältävässä ympäristössä, se ei olekaan gluteeniton.

Gluteenittomien elin­tarvikkeiden valikoima on etenkin leivissä ja leivonnaisissa kasvanut selvästi viime vuosina. Se näkyy sekä kaupoissa että kahviloissa. Hilla Rautama kiinnitti mieli­pide­kirjoituksessaan (HS 29.5.) kuitenkin huomiota siihen, että gluteenittomat tuotteet ovat yhä erittäin kalliita ja valikoima etenkin useissa kahviloissa on vaatimaton.

Hinnan lisäksi on kaikilla keliakiaa sairastavilla on toinenkin ongelma: gluteenittomat tuotteet eivät aina olekaan oikeasti gluteenittomia. Tuote on tehty gluteenittomista aineista – eli se ei sisällä vehnää, ruista, ohraa tai gluteenia sisältävää kauraa –, mutta tekoympäristö tai esimerkiksi kahvilan myyntivitriini ei olekaan täysin gluteeniton.

Yksinkertainen esimerkki: vehnäjauhopöllyn keskellä väännetty gluteeniton pizza ei kelpaa keliaakikolle. Eivätkä rasvakeittimessä tehdyt ranskalaiset ole gluteenittomia, jos samassa rasvassa on valmistettu vehnää sisältäviä nugetteja. Onneksi ainakin jälkimmäiseen asiaan on kiinnitetty huomiota esimerkiksi hampurilaisketjuissa.

Tuote joko on gluteeniton tai se ei ole. Välimuodot kelpaavat vain Punavuoren hipstereille, jotka noudattavat gluteenitonta ruokavaliota omasta mielenkiinnostaan. Sen sijaan esimerkiksi ammattijääkiekkoilija Kaapo Kakko ja ralliautoilija Esapekka Lappi joutuvat jättämään kyseiset tuotteet väliin: molemmat sairastavat keliakiaa eli auto­immuunisairautta, jonka ainoa hoitomuoto on elinikäinen gluteeniton ruokavalio – ainakin siihen asti, kunnes sairauteen kehitetty lääkehoito joskus vuosien päästä tulee käyttöön.

Gluteeniton valikoima on mitä on, eikä ravintoloissa voi mennä takuuseen siitä, että gluteenittomaksi merkitty annos oikeasti tehdään alusta loppuun gluteenittomasti. Monet keliaakikot joutuvatkin ottamaan riskejä, sillä muuten elämä menisi melko hankalaksi ja joillakin paikka­kunnilla mahdottomaksi. Pääkaupunkiseudulla tilanne on parempi, koska täällä on muun muassa täysin gluteenittomia kahviloita ja osassa ruoka­kauppoja valikoima on jo hyvinkin laaja.

On kaupoillakin tosin vielä opittavaa: kun gluteenittoman tuotteen tilaa verkkokaupasta, sitä ei pitäisi korvata vastaavalla gluteenia sisältävällä tuotteella. Näinkin on tapahtunut – eikä keliaakikkoa ilahduta, että korvaava tuote on edullisempi.

Kirjoittaja on HS:n urheilutoimittaja.