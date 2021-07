Hauraassa Afganistanissa on purettava hajautetun hallinnon esteitä ja pyrittävä kohti tehokkaampaa päätöksentekoa.

Afganistanin kohtalo ei nojaa kansain­välisten joukkojen läsnäoloon, mutta kehitys­avulla on tulevaisuudessakin merkittävä rooli maan kehitys­suunnan viitoittamisessa, olipa vallassa kuka tahansa. Vain noin 31 prosenttia aikuisväestöstä on lukutaitoisia – naisista noin 17 prosenttia, miehistä noin 45 prosenttia. Afganistanin köyhyysaste on Maailmanpankin arvion mukaan noin 55 prosenttia.

Yli neljä vuosikymmentä sotaa kestänyt Afganistan ei ole hajonnut ennusteista huolimatta. Jatkuva konflikti on ennemmin merkki epäonnistuneesta valtion­rakennuksesta ja hallinnosta kuin epäonnistuneesta kansakunnasta.

Maa on pysynyt melko yhtenäisenä yhteis­kunnan heterogeenisuudesta huolimatta. Afganistanin toivo on nuoressa väestö­rakenteessa ja vapautuneemmassa ilma­piirissä, johon kansainvälinen yhteisö on onnistuneesti vaikuttanut. Taleban-liikekin joutuu tiettyyn rajaan asti sopeutumaan.

Afganistanin yhteiskunnan perusasetelma ei ole radikaalisti muuttunut. Afganistan on hauras valtio, ja se kärsii mittavista kehitys­ongelmista, joiden taustalla on pitkälti heimo­pohjainen päätöksentekojärjestelmä.

Taleban on osa afgaaniyhteiskuntaa. Sitä asiaa ei ole kansainvälinen sotilasoperaatio pystynyt muuttamaan kahden vuosi­kymmenen yrityksestä huolimatta. Kabulissa ei olla kaukana ajasta, jolloin Taleban saapuu osaksi Afganistanin virallista hallintoa. Kansain­välinen yhteisö joutuu tekemään maan tarvitsemaa kehitysapua koskevia ratkaisuja toimintaympäristössä, jossa arvopohja ja hallintoratkaisut saattavat olla hankalia länsimaisille toimijoille. Ilman ulkoista apua Afganistan ei pysty yllä­pitämään hallinto- tai turvallisuus­rakenteitaan.

Jos Afganistanissa halutaan saada aikaiseksi pysyvää kehitystä, niin sitoutuminen maahan pitäisi kertoa ainakin kahdella. Afganistanin kaltaisista hauraista valtioista vain Ruanda on onnistunut nostamaan itsensä haurauden noidankehästä.

Pääosa afgaaneista asuu köyhällä maa­seudulla, mutta kaupungistuminen kiihdyttää tahtiaan. Köyhyys osittain selittää sekä kapinallistoiminnan että terroristi­ryhmien suosiota. Kaupunkien ulko­puolella asuville onkin tärkeämpää vakaus ja järjestys, jonka Taleban usein pystyy tarjoamaan.

Perustuslain mukaan Afganistan on islamilainen yhteiskunta. Islamilaisuus antaa jo nyt vahvan arvopohjan maalle ja voi toimia maata yhdistävänä tekijänä. Maan johdossa ovat historian saatossa olleet kuitenkin pääsääntöisesti maalliset hallitukset.

Afganistanin politiikka on ollut harvoin kansallismielistä, vaikka siinä on vahvoja etnisiä vivahteita. Sisäistä yhtenäisyyttä määrittää käytännön­läheinen lähestymistapa: omien intressien maksimoimiseksi tarvittavien toimijoiden kanssa tullaan toimeen. Taleban mahtuu hyvin tähän asetelmaan. Keskushallinto herättää maassa skeptisyyttä, jopa vihamielisyyttä. Mitä kauemmaksi Kabulista mennään, sitä suuremmaksi muodostuu paikallisten voimahahmojen ja sotalordien valta.

Afganistanin monimuotoista ja sekavaa hallintoa selittää maan historia. Antiikin ajoista lähtien valloittajat hallitsivat maata voimakkaiden paikallisten hahmojen avulla. Osittain itselliset alueet jätettiin lähes omaan rauhaansa pientä hallitsijalle maksettavaa korvausta vastaan. Hallitsijan legitimiteetti oli sitä suurempi, mitä vakaamman alueen hallitsija pystyi takaamaan. Britannian, Neuvosto­liiton sekä vuodesta 2001 kansain­välisen yhteisön tuki on ohjautunut keskus­hallinnolle. Vahva keskushallinto ei ole koskaan juurtunut Afganistaniin.

Hajautetun hallinnon esteitä on purettava ja pyrittävä asteittain kohti tehokkaampaa päätöksentekoa paikallisesti ja provinsseissa. Tätä kautta yhteiskunnan inklusiivisuus lisääntyy.

Afganistanin historian olisi pitänyt antaa osviittaa kansainvälisen yhteisön toiminnalle: afganistanilaisen yhteiskunnan kestokykyä ei kannata koskaan aliarvioida. Heimoyhteis­kunnan rakennetta ja koheesiota ei ole yksikään ulkopuolinen toimija voinut horjuttaa kuin hetkellisesti.

Johanna Jokinen-Gavidia

Kirjoittaja on tiiminvetäjä ulkoministeriössä.

