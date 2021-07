Nykyisin lähes mahdotonta toteuttaa tutkimushanketta, jonka kuluista suurin osa tai kaikki ovat muita kuin palkkakuluja.

Suomen perustuslaissa on säädetty tieteen vapaudesta – tutkijoilla on oikeus itse määritellä tutkimuksensa aiheet ja menetelmät. Olen kuitenkin huolestuneena pannut merkille, että Suomen Akatemian käyttämä tutkimusrahoituksen kokonaiskustannusmalli on alkanut ohjata yliopistoissa tehtävän terveystutkimuksen sisältöä tavalla, joka vaarantaa tieteen vapauden.

Kokonaiskustannusmallin erityispiirteenä on vaatimus omarahoitusosuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen Akatemia rahoittaa tutkimushankkeen kustannuksista 70 prosenttia ja loppuosuus pitää saada yliopistolta.

Tämä rahoitetaan usein siten, että Akatemian myöntämästä osuudesta yliopisto perii yleiskustannuslisää, ja osa näin kerätystä rahasta nimetään uudelleen omarahoitusosuudeksi. Tai niin, että tutkimushankkeen toteuttamiseen käytetään yliopiston henkilöstöä.

Ongelmana on, että yliopisto voi kerätä yleiskustannuslisää ainoastaan hankkeen palkkakustannuksista. Eli jos tutkija hakee Akatemialta rahoitusta pelkästään laboratoriotarvikkeisiin, näistä ei kerry yliopistolle yleiskustannuslisää ja omarahoitusosuuden toteuttaminen muodostuu ongelmaksi.

Tästä syystä on nykyisin lähes mahdotonta toteuttaa tutkimushanketta, jonka kuluista suurin osa tai kaikki ovat muita kuin palkkakuluja. Olen todistanut esimerkkejä, joissa tutkijoiden hankkeiden budjettien sisältöön on puututtu yliopiston taloushallinnon toimesta ja ohjeistettu muuttamaan kulurakennetta lisäämällä palkkakulujen osuutta. Joihinkin hankkeisiin ei ole lainkaan saatu yliopiston sitoumusta liian pienten henkilökustannusten takia.

Kokonaiskustannusmalli on tutkijan näkökulmasta monin tavoin hankala. Kyseessä on monimutkainen laskentamalli, jonka käytännöt vaihtelevat yliopistojen välillä ja joka näyttäytyy tutkijoille vaikeaselkoisena. Mutta malli ei ole ainoastaan hankala, vaan se on arveluttavalla tavalla alkanut ohjata tutkimuksen sisältöä ja näin uhata tieteen tekemisen vapautta.

Kokonaiskustannusmallista pitäisi luopua kokonaan ja palata vanhaan selkeään lisäkustannusmalliin, jollainen on käytössä kotimaisten säätiöiden ja Euroopan tutkimusneuvoston myöntämissä apurahoissa. Niissä yliopisto perii kiinteän hallinnoimispalkkion riippumatta apurahan käyttökohteesta.

Jos tähän ei ole valmiuksia, niin ainakin kokonaiskustannusmallia pitäisi selkiyttää muun muassa siten, että yliopiston omarahoitusosuudesta luovuttaisiin sekä asetettaisiin hankkeiden palkka- ja muut kustannukset samanarvoisiksi yleiskustannusten osalta. Näin varmistettaisiin, ettei rahoitusmalli ohjaisi tieteen sisältöä.

Olli Raitakari

akatemiaprofessori

Turun yliopisto

