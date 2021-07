Nuoret toivovat, että somea hyödynnettäisiin tulevaisuudessa yhä enemmän maailmankuvan avartamiseen ja erilaisuuden ymmärtämiseen.

Toimittaja Salla Varpula kirjoittaa analyysissaan (HS Visio 29.6.), että TikTokin algoritmin vietäväksi on ihana antautua. Hän onneksi tunnistaa myös algoritmien haittapuolet. Niiden syöttämä uutisvirta nimittäin vahvistaa helposti olemassa olevia käsityksiämme ja saattaa kaventaa maailmankuvaamme. Näkemyksien avartaminen ja asenteiden haastaminen somen kautta ei ole itsestäänselvyys, mutta se on mahdollista.

Erityisesti nuoret ovat alttiita somen hyville ja huonoille vaikutuksille. Arvioiden mukaan nuoret viettävät somessa keskimäärin jopa 20 tuntia viikossa, ja tuntimäärä on kasvanut entisestään koronapandemian aikana.

On selvää, että sosiaalisen median sisällöillä on vaikutusta nuorten minäkuvaan, arvoihin ja asenteisiin. Toukokuussa julkaistun Lasten ja nuorten säätiön ja Tietoevryn Unelmien some -selvityksen mukaan myös nuoret itse tunnistavat somen vaikutuksen identiteetin rakentumiseen ja uskovat sen voimistuvan tulevaisuudessa entisestään.

Vaikka somen käytöllä on runsaasti hyviä puolia, kuten se, että erilaiset tahot saavat äänensä kuuluviin ja samanhenkiset voivat löytää toisensa, on somella myös varjopuolensa. Nopeasti yleistyvä vihapuhe, syrjintä, kiusaaminen ja vastakkainasettelu eivät edistä sellaista somea, josta nuoret haaveilevat. Unelmien some -selvityksen mukaan nuoret nimittäin toivovat, että somea hyödynnettäisiin tulevaisuudessa yhä enemmän maailmankuvan avartamiseen ja erilaisuuden ymmärtämiseen.

Muutos ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Meidän jokaisen tulee tehdä osamme paremman sosiaalisen median ja keskustelukulttuurin rakentamisessa. Lisäksi mukaan tarvitaan eri yhteiskunnan tahoja – niin teknologiayrityksiä kuin lainsäätäjiä – rakentamaan somesta parempaa paikkaa meille kaikille. Tämä tapahtuu esimerkiksi monimuotoistamalla sitä joukkoa, joka palveluita ja algoritmeja kehittää. Teknologia kun on aina paitsi käyttäjiensä myös kehittäjiensä näköistä.

Olli Alanen

toiminnanjohtaja

Lasten ja nuorten säätiö

Kia Haring

viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Tietoevry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.