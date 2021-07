Ilmastonmuutos mullistaa maailman halusimmepa tai emme. Jos otamme isoja askelia nyt, muutos on paremmin hallittavissa ja vähemmän tuhoisa.

Hallitusohjelmassa Sanna Marinin (sd) hallitus tunnistaa ilmastonmuutoksen vakavuuden ja sitoutuu Pariisin sopimuksen tavoitteeseen pitää lämpeneminen alle 1,5 asteessa. Valitettavasti tiede osoittaa, että noudattamalla hallituksen suunnitelmaa Suomi ei tee osaansa 1,5 asteen tavoitteesta.

Jos halutaan kahden kolmasosan todennäköisyydellä pitää lämpeneminen alle 1,5 asteessa, niin ilmastopaneeli IPCC:n mukaan hiilidioksidin nettopäästöt saavat olla vuoden 2018 alusta korkeintaan 420 miljardia tonnia. Jos ne jaetaan tasaisesti –Suomen eduksi– niin Suomen vuoden 2021 alussa jäljellä oleva hiilidioksidimäärä on 130 megatonnia.

Suomen tuotantoon liittyvät nettopäästöt olivat viime vuonna 41 megatonnia. Tätä menoa 130 megatonnin budjetti käytettäisiin kolmessa vuodessa. Jos vähennetään lineaarisesti siten, että nollapäästöt saavutetaan vuonna 2035, Suomen päästöt olisivat yli kaksi kertaa niin isot kuin budjetti.

Tämäkin antaa liian ruusuisen kuvan. Ensinnäkin kulutuksen päästöt ovat kolmanneksen isommat kuin tuotannon. Toisekseen hallitus vähentää päästöistä Suomen 21 megatonnin vuosittaiset hiilinielut. Hiilinielut ovat kuitenkin ihmiskunnan yhteisiä, ja suomalaisten osuus on vain 7 megatonnia vuodessa.

Kyse ei ole vain siitä, että hallituksen ilmastotoimet ovat riittämättömiä. Osa niistä edistää lämpenemistä ja estää muiden ilmastotekoja.

Hallitus on lisännyt tukea turpeen polttamiselle, mikä on yksi ilmastolle haitallisimmista tavoista tuottaa energiaa. Hallitus käytti osake-enemmistöään Fortumissa äänestääkseen nurin ehdotuksen, että yritys noudattaisi hallituksen ilmastotavoitteita. Fortumilla on hallitseva osuus Uniperissa, joka avasi hiilivoimalan Saksassa. Uniper on myös haastanut Alankomaiden hallituksen oikeuteen siksi, että maa sulkee hiilivoimalat vuoteen 2030 mennessä.

Kaikki toimet eivät ole yhtä helppoja kuin näiden päätösten peruminen. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on monimutkainen kokonaisuus, josta hallituksen pitäisi tehdä tieteeseen pohjaava ja realistinen suunnitelma. IPCC:n mukaan meidän pitää määritellä elämäntapamme perustavanlaatuisesti uudelleen.

Jotkut sanovat tarvittavia päästövähennyksiä mahdottomiksi, koska ne vaativat isoa muutosta. Mutta ilmastonmuutos mullistaa maailman halusimmepa tai emme. Jos otamme isoja askelia nyt, muutos on paremmin hallittavissa ja vähemmän tuhoisa.

Hallitusohjelmassa linjataan, että Suomi on edelläkävijä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Tähän on kansan tuki: Tiedebarometrin mukaan 73 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen eteneminen on todellinen ja vakava uhka, joka vaatii poliittisilta päättäjiltä tehokkaita toimia. Aikaa ei ole hukattavana.

Syksy Räsänen

Till Sawala

fyysikoita, mukana Elokapina-liikkeessä

