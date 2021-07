Kaipaan ulkomaille. Kaipaan uusiin tuntemattomiin paikkoihin ja vanhoihin tuttuihin paikkoihin.

Haikailu ulkomaan­matkalle tuntuu liki tunnustamiselta. Ei vain siksi, että niin moni EM-turisti on juuri tuonut tuliaisina koronavirus­tartunnan. Pandemia-aikana matkailusta on muutenkin tullut sosiaalisesti kontrolloitua.

Ennen pandemiaa osattiin toki puhua jo lentohäpeästä ja onneksi pohtia laajemminkin matkailun vastuullisuutta, mutta kuluneena vuonna ihmiset ovat miettineet sitäkin, kannattaako sosiaalisessa mediassa paljastaa käyneensä edes Lapissa. Ne, jotka ovat varanneet ulkomaanmatkoja parempien aikojen toivossa, ovat usein tehneet sen hiljaisuudessa.

Matkoja ei edellä etukäteistunnelmointi ja vinkkien kysyminen muilta, vaan terveys­turvallinen selittely. Muille halutaan kertoa, että kohteessa ollaan tiiviisti oman porukan kesken, omassa majoitussopessa, tietenkin maskien kanssa ja ettei lentokoneessa, rannalla tai ladulla ollut juuri ketään muuta.

Matkustamisen välttäminen on ollut tarpeen. Pandemian hillitsemiseksi on ollut välttämätöntä, että ihmiset ovat globaalisti linnoittautuneet asuinmaihinsa. Puolentoista viime vuoden parhaita puolia on, että suomalaiset ovat löytäneet Suomen matkailu­maana. Mutta ei pandemia ole kadottanut halua nähdä ja kokea myös muuta. Onneksi, sillä minkälainen olisi maailma, jossa poteroituisimme kotimaihimme ja kohtaisimme vain tuttuja asioita, kulttuureja ja tapoja ja totutunlaisia ihmisiä?

Koti- ja ulkomaanmatkailu palvelevat eri tarpeita. Pandemia-ajan keskustelussa ulkomaanmatkailu on herkästi typistetty pelkäksi turhanpäiväiseksi haluksi hakea aurinkoa turistirysistä. Matkailun mustia puolia ovatkin halpalentojen mukana tullut kerskakulutus ja holtiton massaturismi, joka on kestämätöntä sekä ekologisesti että sosiaalisesti.

Matkailutavat ovat opittuja siinä missä kaikki kuluttamisen tavat. Pandemia-ajan pysähdyksen ja kriittisen keskustelun soisikin olevan käännekohta, jonka jälkeen matkailu alkaa muuttua vastuullisemmaksi. Matkailu kun tarjoaa paljon muutakin kuin auringon marraskuussa: arvokkaita kokemuksia, erilaisuuden kohtaamista, kulttuurien kanssakäymistä ja ymmärryksen lisääntymistä.

Matkailun kohdalla tärkeä kysymys onkin, millaisena se palaa. Sillä palaahan se, on palannut jo nyt osittain. Eikä matkailun hiipuminen ole ollut ongelmatonta. Matkailu­ala on globaalisti merkittävä työllistäjä, ja pandemia-ajan tappiot ovat olleet mittavia yksilöille ja yhteiskunnille. Monissa paikoissa turisteja odotetaan malttamattomasti, toisissa massaturismin paluuta pelätään.

Matkailu on ollut muutoksessa jo pidempään. Tulevaisuudentutkija Elina Hiltusen ennen pandemia-aikaa kirjoittamassa Matkailun tulevaisuus -raportissa matkailu­alan trendejä olivat muun muassa kestävä matkailu, puhtaan luonnon perässä matkustaminen, matkatoimistojen erikoistuminen tietynlaisten matkaajien palveluun ja halu kokea autenttista paikallisuutta turistirysien sijaan.

Moneen muuhun alaan verrattuna matkailun vastuullisuuskeskustelu on kuitenkin vielä melko kapeaa. Se keskittyy pitkälti yksilöön ja halpa­lentojen tai koko matkustelun välttelyyn. Vastuullisuuskysymykset ulottuvat kuitenkin paljon laajemmalle alueelle.

Pandemia-ajan tuoma aiempaa kriittisempi suhtautuminen matkailuun laajentuneekin lähitulevaisuudessa monipuolisemmaksi keskusteluksi, jollaista jo käydään monen muun alan kohdalla. Yrityksiltä tullaan vaatimaan myös matkailualalla aiempaa enemmän toimijuutta ja läpinäkyvyyttä vastuullisuuskysymyksissä. Vastuullisempi kuluttaminen vaatii keskustelua siitä, mitä kaikkia ulottuvuuksia ekologiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen kuuluu ja millaisilla ratkaisuilla ja innovaatioilla niitä tuetaan.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.