Korkeakoulu­opiskelijoiden terveyden­huolto on jatkuvasti ruuhkautunut

On ikävää maksaa palvelusta, jota ei ruuhkan vuoksi pääse käyttämään.

Vuoden 2021 alussa tuli voimaan laki, jossa säädetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksusta. Järjestelmä ei ole toimiva ja vaatii muutoksia. Nykyään jokaisen korkeakouluopiskelijan tulee oma-aloitteisesti maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle vuosittain. Maksu pitää maksaa, vaikka asuisi ulkomailla tai olisi oikeutettu esimerkiksi työterveyshuoltoon eikä tarvitsisi opiskelijaterveydenhuoltoa. Palvelun tuottamisesta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

YTHS on niin ruuhkautunut, että aikoja on mahdoton varata. Hammaslääkäriaikaa pitää odottaa kuukausia, chat-palvelu ei ole ollut juurikaan käytössä eikä sairaanhoitajalle ole näkyvissä yhtään vapaata aikaa moneen kuukauteen. On ikävää maksaa pakollinen maksu palvelusta, jota ei ruuhkan vuoksi pääse käyttämään.

Tilanne ajaa opiskelijat huonoon asemaan. Miksi jo valmiiksi huono-osaisten opiskelijoiden tulee maksaa erillinen, pakollinen terveydenhoitomaksu, kun Suomessa on myös julkinen terveydenhuolto? YTHS:lle on annettava lisää rahoitusta tai koko järjestelmä on ajettava hallitusti alas, sillä nyt opiskelijaterveydenhuolto ei palvele opiskelijoita.

Marja Tiainen

opiskelija, tekniikan kandidaatti, Vantaa

