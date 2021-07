Nykyisellään mallisääntöihin on sisällytetty yhdistyslain vastainen kohta.

Liityin eläköidyttyäni alani eläkeläisyhdistykseen. Jokin aika sitten perehdyin tarkemmin yhdistyksen sääntöihin, ja törmäsin outoon asiaan

Yhdistyksen säännöt perustuvat Eläkkeensaajien keskusliiton (EKL) mallisääntöihin. Säännöissä on kohta, jonka mukaan yhdistyksen sääntöjen muuttamista, yhdistyksen keskusliitosta eroamista sekä yhdistyksen purkamista koskeva päätös on alistettava keskusliiton hallituksen hyväksyttäväksi.

Kun yhdistyslain ehdoton periaate on se, että yhdistyksen jäsenistö on ainoa taho, joka voi päättää edellä mainituista asioista, niin olisi tärkeää saada EKL:n kannanotto siihen, miksi mallisääntöihin on sisällytetty mainittu yhdistyslain vastainen kohta. Patentti- ja rekisterihallituksen sekä oikeusministeriön olisi puolestaan syytä selventää sitä, millä perusteella kuvatunlaiset mallisäännöt on voitu vahvistaa yhdistyksen säännöiksi, vaikka ne ovat yhdistyslain vastaisia.

Käytännössä mainittu mallisääntöjen kohta, jonka yhdistykset näyttävät omaksuvan harkitsematta, johtaa siihen, että jäsenistön päätösvalta kaikissa keskeisissä asioissa siirtyy kasvottoman keskusliiton hallituksen käsiin. Tämän onnettoman sääntökohdan kumoaminen ei onnistu yhdistyksen jäsenistön voimin, koska se vaatii ”kaalimaata vartioivan pukin” hyväksynnän

Jokainen voi tykönään miettiä, miten tämä vaikuttaa kiinnostukseen toimia eläkeläisyhdistyksessä.

Juha Niskanen

Helsinki

