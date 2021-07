Kaltiossa tutkija ja kirjailija Jenny Kangasvuo pohtii, että yhteisiksi miellettyjä suomalaisuuden symboleita on vain vähän.

”Ja niillä vähilläkin on ahdistava klangi.”

”Suomen lippu ja leijona ovat suomalaisuuden näkyvimpiä symboleita, ja jos niiden käyttö jätetään kansallismielisiksi itseään nimittävien ääriryhmien käsiin, niille uhkaa käydä samoin kuin hakaristille.”

”Kulttuurisesta omimisesta on viime vuosina puhuttu paljon. – – Usein enemmistöryhmä pitää omittavia asioita jotenkin eksoottisina tai siisteinä.”

”Mutta miten nimittää ilmiötä, jossa pieni, kansallismieliseksi itsensä nimeävä ääriryhmä omii symboleita, joiden periaatteessa pitäisi kuulua kaikille? Fasistiseksi omimiseksi?”

”Suomen leijonan ja Suomen lipun lisäksi suomalaisuutta ovat kansallismielisestä näkökulmasta esimerkiksi talvisota ja veteraanit, kunhan veteraanit eivät ole homoja tai muslimeja, ja kunhan he eivät sano, että pakolaisille pitää tarjota turvapaikka kuten evakoille. Veteraanien pitää tyytyä symbolin osaansa ja pysyä hiljaa.”

”Suomalaisuutta koskevaa keskustelua ei kuitenkaan pidä vältellä, vaan sitä on käytävä entistä enemmän. – – Karhunpyllytys ja sukupuolten välinen tasa-arvo, homoveteraanit ja tasa-arvoinen avioliittolaki, kanteleensoitto ja Taiteen edistämiskeskuksen määrärahat on tuotava keskusteluun suomalaisuudesta, ja niistä on pidettävä päättäväisesti kiinni.”

Mustreadissa politiikan tutkija Erkka Railo kirjoittaa Jussi Halla-ahon väistymisestä perussuomalaisten johdosta ja muistuttaa, että etenkin 10 prosentin kannatusta saaneissa puolueissa ”vahvat” ja ”heikot” puheenjohtajat näyttävät vuorottelevan.

”Sanat ’heikko’ ja ’vahva’ eivät viittaa tässä yhteydessä näiden ihmisen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin vaan siihen, että he ovat vuorotellen joko onnistuneet tai epäonnistuneet puoluejohtajina.”

”Yksi mahdollinen selitys saattaisi olla se, että istuvaa puheenjohtajaa verrataan aina edeltäjäänsä. Jos edeltäjä on pärjännyt hyvin, seuraajalla on liian isot saappaat täytettävänään.”

”Mikäli edeltäjä sen sijaan epäonnistui, esimerkiksi hävisi vaalit tai ei kyennyt viemään puoluetta hallitukseen, istuvaan puheenjohtajaan kohdistuvat odotukset olivat vähäisemmät ja onnistuminen on helpompaa.”

”Hiukan kärjistäen: Vaihtamalla puheenjohtajaa perussuomalaiset vaarantaa ykköspuolueen aseman seuraavissa eduskuntavaaleissa, mutta samanaikaisesti helpottaa puolueen pääsyä hallitukseen. Toisin sanoen puolue pelaa varman päälle.”