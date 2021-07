Vastuu lapsesta, joka on lähtenyt luvatta ja jonka olinpaikkaa ei tiedetä, on lainsäädännön mukaan lastensuojelulaitoksella sekä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä.

Lastensuojelussa on eräs vakava epäkohta edelleen korjaamatta. Tämä koskee lasten hatkaamista lastensuojelulaitoksista.

Työssäni lastensuojelussa joutuu melko usein tilanteeseen, jossa joku asiakkaista on hatkassa eli lähtenyt luvatta pois lastensuojelulaitoksesta siten, ettei henkilökunta tiedä lapsen olinpaikkaa. Olen huomannut, että hatkaamista pidetään nykyään alalla normaalina, työhön kuuluvana asiana.

Asia kannattaisi kuitenkin ottaa vakavasti, koska hatkaamisten aikana usein sattuu ja tapahtuu jotain rikollista. Usein hatkareissujen aikana käytetään päihteitä. Onneksi harvemmin sattuu mitään vakavaa, kuten kuolemantapauksia, mutta riski siitä on aina olemassa, kun lapsi on hatkassa.

Ihmettelen syvästi sitä, ettei lainsäätäjä ole puuttunut asiaan millään lailla. Vastuu hatkassa olevasta nuoresta on lainsäädännön mukaan lastensuojelulaitoksella sekä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä. Päättäjätaholta tarvittaisiin toimenpiteitä hatkaamisasian ratkaisemiseen, jottei ennemmin tai myöhemmin tapahtuisi jotain hyvin vakavaa.

Usein hatkassa olevia lapsia etsivät lapsen omat vanhemmat. Ensisijainen vastuu lapsen etsinnästä on kuitenkin laitoksella. Lapsi on usein sijoitettu etäälle omasta kodistaan, minkä vuoksi mahdollisesti monen tunnin ajomatkan päässä olevat laitoksen työntekijät eivät millään ehdi saada lasta kiinni, jos lapsen olinpaikasta on saatu havainto.

Hatkasta olevasta lapsesta tehdään usein virka-apupyyntö poliisille. Kokemus poliisin kanssa tehdystä yhteistyöstä on hyvin usein se, että poliisi ei aktiivisesti etsi hatkassa olevaa lasta, vaan vastuu lapsen etsimisestä on laitoksella. Lisäksi lastensuojelulaitoksissa ollaan nykyisin kovin varovaisia rajoitustoimenpiteiden suhteen. Sen takia laitoksissa ovet ovat lukitsematta, ja niistä pääsee helposti ulos halutessaan.

Nyt tarvittaisiin nopeasti toimenpiteitä hatkaamisasian ratkaisemiseksi, koska nykyinen käytäntö on pidemmän päälle kestämätön ja lapsen edun vastainen.

Jani Raespuro

sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.