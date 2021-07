Kaupunginosien tiivistäminen ei saa tarkoittaa sitä, että ikkunan takana näkyvä metsikkö korvataan naapuritalon seinällä.

Vihreät eivät menestyneet kuntavaaleissa. Syitä on etsitty muun muassa siitä, että voimakkaan rakentamisen aikana kaupunkikehitys ei ole aina ”tuntunut vihreältä” (HS 18.6.) ja kasvutavoite on liian korkea (HS 24.6.).

Lähiluonto on asukkaille tärkeä osa arjen hyvinvointia (HS 27.6.). Helsingissä on kuitenkin viime vuosina korostunut tiivistä kaupunkirakentamista edustava linja. Luonnonsuojelualueita on perustettu, mutta ne sijaitsevat varsinaisesta asumisesta erillään.

Helsingissä tarvitaan mielestämme jatkossa monimuotoisempaa ja laadullisesti korkeatasoisempaa kaupunkisuunnittelua määrällisten asuntorakentamistavoitteiden rinnalle. Kaupunginosien tiivistäminen ei saa tarkoittaa sitä, että ikkunan takana näkyvä metsikkö korvataan naapuritalon seinällä.

Historiallisia kaupunkikerrostumia arvokkaine kiinteistöineen tulee voida vaalia. On tärkeää tunnistaa myös kohteet, jotka ovat vailla kartoitusta ja suojelua. Tällaisia ovat monet teollisuusrakennukset, vanhat pientaloalueet, 1960-luvun jälkeen rakennetut kerrostalot sekä muu moderni rakennusperintö.

Helsingin olemukseen kuuluu urbaani keskusta, omaleimaiset kulttuuriympäristöt ja luontoon kietoutuneet lähiöt. Helsingin kasvu ei saa johtaa asumisen laadun vähenemiseen eikä lähiluonnon kadottamiseen.

On voitava puhua siitä, millaista rakentamisen määrää pääkaupunkiseudulle kestävästi suunnataan. Vihreiden lähijuna-aloite tavoittelee elinvoimaa esimerkiksi Turkuun, Tampereelle ja Ouluun. Suomessa voikin olla yleiseurooppalaisen ja pohjoismaisen kehityksen mukaisesti useampi kestävästi kasvava kaupunkiseutu vetovoimaisen pääkaupunkiseudun lisäksi.

Jos hieman suurempi osa kasvusta suuntautuu useammalle kaupunkialueelle, voi se vaikuttaa suotuisasti asuntojen hintoihin. Asumisen hintaa Helsingissä voikin hillitä Tampereen ratikka.

Terhi Ainiala

varavaltuutettu (vihr)

Mari Holopainen

kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu (vihr)

Lari Lohikoski

teologian maisteri, MBA

Helsinki

