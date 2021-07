Näkövammaisten liitto on ollut jo pitkään huolissaan väärin pysäköidyistä sähköpotkulaudoista, sillä ne aiheuttavat vaaratilanteita näkövammaisen ihmisen törmätessä niihin jalkakäytävällä.

Helsingin Sanomat kirjoittaa (2.7.), että liikenneministeri Timo Harakka on kutsunut keskiviikoksi koolle kokouksen sähköpotkulautojen turvallisuudesta. On erinomaisen hyvä asia, että ministeri Harakka ottaa sähköpotkulautojen aiheuttamat turvallisuuskysymykset esille.

Kokouksessa on ministerin mukaan tarkoitus keskustella pelisäännöistä ja välittömistä toimista. Mukana ovat HS:n mukaan kaikki alan yritykset mutta eivät ilmeisesti liikennemuodon haitoista kärsivät tahot.

Näkövammaisten liittoon kantautuu toistuvasti tietoa sähköpotkulautojen käytön ongelmallisuudesta näkövammaisten ihmisten kannalta. Olemme ministeri Harakan kanssa samaa mieltä siitä, että kyseessä on aito liikenneturvallisuusongelma.

Näkövammaisten liitto on ollut jo pitkään huolissaan väärin pysäköidyistä sähköpotkulaudoista, sillä ne aiheuttavat vaaratilanteita, kun näkövammainen ihminen törmää niihin jalkakäytävällä. Olemme yrittäneet ratkoa tilannetta sähköpotkulautayritysten kanssa muun muassa käyttäjille suunnatulla viestinnällä, ja vaikka tiedon lisääminen myös käyttäjien keskuudessa on edelleen tärkeää, ei tällä keinolla näkyviä tuloksia ole syntynyt.

Nähtävästi kiellot ja rajoitukset ovat ainoa keino puuttua tähän turvallisuusriskiin. Näin on tehty muun muassa Kööpenhaminassa ja Pariisissa, ja nyt on Suomen aika seurata ripeästi muiden maiden mallia. Vähintä, mitä haittojen ehkäisemiseksi voidaan tehdä, on rakentaa sähköpotkulaudoille kaupunkipyöristä tutut pysäköintiasemat.

Juha Sylberg

esteettömyysasiantuntija

Jukka Tahvanainen

toimitusjohtaja

Näkövammaisten liitto

