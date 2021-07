Digitaalisten työkalujen ja palvelujen hyödyntäminen on kaksinkertaistunut pienemmissä yrityksissä kahden‒kolmen viime vuoden aikana.

Koronaviruspandemia pakotti yritykset muuttamaan toimintatapojaan. Teknologia on onneksi tarjonnut ratkaisuja sisäiseen viestintään ja asiakaspalveluun. Jokunen vuosi sitten tämä ei olisi ollut mahdollista.

Millaisen digiloikan erityisesti pienemmät yritykset koronavirusuhan vauhdittamana ottivat? Päätimme Elisassa ja Suomen Yrittäjissä tutkia asiaa. Yrityksille tekemämme kyselyn tulokset ovat lupaavia.

Digitaalisten työkalujen ja palvelujen, kuten verkkokaupan, hyödyntäminen on kaksinkertaistunut pienemmissä yrityksissä kahden‒kolmen viime vuoden aikana. Korona-ajan digi-investoinnit ovat kohdistuneet ennen kaikkea videoneuvottelutyökaluihin.

Noin puolet kaikista yrityksistä on vauhdittanut digitalisointia pandemian aikana. Ilahduttavasti kolmannes uutta teknologiaa aiemmin karttaneista yrityksistä ryhtyi digitalisointiin. Enemmistö yrityksistä kokee, että teknologia auttoi sopeutumaan äkillisiin muutoksiin.

Eniten poikkeusoloista hyötyivät yritykset, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa oli digitalisoitu jo ennen pandemiaa. Noin joka kolmas yritys kertoo menestyneensä hyvin korona-aikana. Menestyjistä kaksi kolmesta arvioi, että digitalisoinnilla on ollut merkittävä rooli liiketoiminnan kehityksessä.

Rohkaisevinta on se, että 83 prosenttia toimintaansa digitalisoineista yrityksistä aikoo jatkaa kehitystyötä myös kriisin väistyttyä.

Pienyritysten digitalisaatio näyttää aidosti kiihtyneen. Koska uuden teknologian käyttö on vahvasti yhteydessä yritysten tuottavuuteen ja kilpailukykyyn, on tästä oltava iloinen. Jotta hyvä trendi jatkuisi, on tärkeä tukea yrittäjiä ja pienempiä yrityksiä digiosaamisen kehittämisessä ja sopivien digikumppanien löytämisessä.

Veli-Matti Mattila

toimitusjohtaja, Elisa Oyj

Mikael Pentikäinen

toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät ry

