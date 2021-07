Ilta-Sanomat ruotii Kirsi Pihan Helsingin Sanomien Kuukausiliitteelle antamaa haastattelua ja hänen Kenen kokoomus? -nimistä pamflettiaan.

”Ne vahvistavat, että syynä luopumiseen oli epäluulo oman puolueen oikeaa siipeä kohtaan.”

”Pamfletissa esiin nousevat Helsingissä Wille Rydman ja Atte Kaleva sekä valtakunnan­politiikassa Antti Häkkänen. Pihan Häkkäselle antama huomio yllättää. Häkkänen ei varmasti ole puolueen liberaaleinta siipeä, mutta mihinkään oikeistolaitaan häntä on vaikea sijoittaa.”

”Pihaa hermostuttaa veto yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Hän muistelee 1930-lukua, jolloin J.K. Paasikivi pystytti muurin kokoomuksen ja IKL:n välille. Piha pelkää, että kokoomus voisi kulkea Yhdysvaltain republikaanien tietä.”

”Piha ei varmasti toivonut kokoomuksen häviötä Helsingin pormestari­kilvassa. Jos niin olisi käynyt, hänen väitteillään olisi kuitenkin nyt enemmän kaikupohjaa.”

”Pihan hyökkäyksistä jää varjonyrkkeilyn maku. Pihan kanssa erimielisten on nyt helppo rytätä hänen argumenttinsa.”

”Kirsi Piha on ollut pitkään pois aktiivi­politiikasta. Tuona aikana sekä Piha että politiikka ovat muuttuneet. Kokoomuksen nykyasetelmista Piha on selvästi vierautunut, ja tunne on hänelle tuskainen.”

”Pihan kirjoituksessa asetelma on musta­valkoinen. Hän ei juuri pohdiskele itsensä kanssa eri mieltä olevien motiiveja ja syitä.”

”Eduskuntavaaleissa äänestysprosentti on yleensä isompi kuin kunta­vaaleissa. Kokoomukselle ne ovat kovempi kisa. – – Eduskuntavaalien jälkeen kannattaa ehkä etsiä Kirsi Pihan polveileva pamfletti uudestaan netin syövereistä. Silloin voi katsoa sen väittämiä uusin silmin.”

”Oliko kyse vain puoleen entisen suosikin turhautumisesta? Vai oliko Pihan analyyseissa osumiakin?”

Kaleva arvioi, että Suomen vihreissä on nyt kuntavaalien jälkeen menossa samanlainen ideologinen vääntö ”fundamentalistien” ja ”realistien” välillä kuin Saksan vihreissä aiemmin.

”Vihreiden sisäänvetotuote ovat puolueen koko historian ajan olleet ympäristö­kysymykset. Ongelma puolueelle on nyt se, että usea muukin puolue on samalla apajalla.”

”Vihreiden puoluekokous pidetään etänä 11. ja 12. syyskuuta. Jo elo–syyskuun vaihteessa puolueessa järjestetään puheenjohtajasta neuvoa antava äänestys. Ei olisi yllätys, jos Maria Ohisalo saisi haastajan.”

”Ohisalon paineet ovat kovat. Viimeistään elokuussa hänen on pystyttävä osoittamaan uudenlaista määrätietoisuutta ja jopa kovuutta niin hallituksessa kuin puolueen sisällä.”