Usein ruotsalaisen sosiaalidemokratian ansioksi lasketun menestyksen tukipilareita ovat olleet Anders Chydeniuksen 1700-luvun jälki­puoliskolla ajamat asiat: vahva yksityinen omistus­oikeus, suhteellisesti vapaat markkinat ja kilpailu sekä avoin asenne kansain­väliseen kauppaan.

Anders Chydenius oli kokkolalainen pappi, Ruotsi-Suomen valtio­päivä­edustaja ja liberaali talousfilosofi. Chydeniuksen työ valtio­päivillä ja erityisesti kirjoittajana 1700-luvun lopulla muokkasi ruotsalaista ja sitä kautta koko pohjoismaista yhteis­kuntaa tavalla, jonka merkitystä ei täysin hahmoteta vieläkään.

Chydeniuksen näkemykset ihmisten ja talouden tasa-arvon ja vapauden puolesta nähtiin aikoinaan niin radikaaleina, että hänet erotettiin valtio­päiviltä. Chydeniuksen saavutuksia valtiopäivillä olivat painovapaus­lain säätäminen sekä valtion varainkäytön tehostaminen ja valvonta. Vielä paljon suurempi vaikutus oli kuitenkin Chydeniuksen talousliberaaleilla kirjoituksilla, kuten hänen pääteoksellaan Kansallinen voitto.

Chydenius muotoili Adam Smithin paremmin tunnetuksi tekemiä teesejä talouden vapauden sekä työnjaon tuottavuutta ja vaurautta luovasta vaikutuksesta yli vuosikymmen aiemmin kuin Smith. Chydeniuksen vaikutuksesta Ruotsissa säädettiin maailman edistyksellisintä lain­säädäntöä vapaiden markkinoiden, avoimen ulkomaankaupan sekä työväestön ja yleisten ihmisoikeuksien saralla. Samat edistykselliset vapaudet ovat löytäneet tiensä lain­säädäntöön kaikissa Pohjoismaissa ennen muuta maailmaa.

Pohjoismaat ovat nykyään monilla mittareilla onnistuneimpia, kilpailu­kykyisimpiä ja hyvinvoivimpia yhteiskuntia maailmassa. Monesti tätä selitetään ruotsalaisen sosiaalidemokratian luomalla hyvinvointivaltiolla ja sen rakenteilla. Tämä on kuitenkin enintään osatotuus pohjois­maisesta menestysreseptistä. Väitänkin, että Chydeniuksen perinnöllä on vähintään yhtä paljon tekemistä pohjoismaisten valtioiden menestyksessä kuin ruotsalaisella sosiaali­demokratialla.

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion keskeisin arvo on aito mahdollisuuksien tasa-arvo. Se tarkoittaa tasa-arvoisten lähtökohtien sekä koulutus­mahdollisuuksien takaamista kaikille. Lisäksi se tarkoittaa universaalia sosiaali- ja terveysvakuutusta kaikille sekä arvokasta huolenpitoa niistä, jotka eivät itsestään huolta pysty pitämään.

Hyvinvointivaltio on varmistanut, että pienten kansakuntien koko potentiaali on käytössä. Se on tuottanut osaavaa työvoimaa ja korkean osaamisen innovaatioita, jotka ovat vauhdittaneet talouskasvua.

Samalla on huomattava, että pohjoismainen malli on voitu kustantaa vain, koska meillä on ollut Chydeniuksen perintönä historiallisesti vahva yksityinen omistus­oikeus, suhteellisesti vapaat markkinat ja kilpailu sekä avoin asenne kansainväliseen kauppaan. Kutsuttakoon tätä pohjoismaista mallia vaikkapa ”chydeniuslaiseksi hyvin­vointi­valtioksi”. Siinä vapaa kilpailu ja toimiva talous sekä mahdollistava hyvinvointivaltio ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Ilman toista ei ole toista.

Muissa Pohjoismaissa nämä kolikon molemmat puolet on koko ajan muistettu ja ymmärretty. Hyvinvointivaltion rakenteita on uudistettu chydeniuslaisten ihanteiden mukaan maailman muutoksessa ja globalisaation myötä – erityisesti sosiaali­demokraattien toimesta. Viennin kilpailu­kyvystä ja korkeasta työllisyydestä on pidetty huolta. On muistettu, että ilman korkeaa työllisyyttä ja vahvaa taloutta ei ole varaa hyvinvointi­valtioonkaan.

Suomessa kolikon toisesta puolesta huolehtiminen on jäänyt heikommaksi. Valtion koon ja etuuksien kasvattamisessa olemme maailman parhaita. Mutta kilpailu­kykyä ja työllisyyttä vauhdittavat uudistukset ovat jääneet parhaimmillaankin puolitiehen. Myös Chydeniuksen perintö tehokkaasta julkisten varojen käytöstä on tuntunut jäävän unholaan.

Valtiovarainministeriön raportti kysyi keväällä: ”Onko Suomi enää Pohjoismaa?” Vastaan, että jos haluamme olla, on meillä jo kiire uudistaa chydeniuslainen hyvinvointi­valtiomme muiden Pohjoismaiden mallin mukaisesti. Pelkkä sosiaalivaltion kasvattaminen ilman näkymää siitä, miten se kustannetaan, on ehtyvä kaivo.

Kirjoittaja on Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja.