VR sulki heinäkuussa kiskobussien lipunmyyntiautomaatit. Uudistus tuli osuvalla hetkellä, sillä kiskobussit ovat niin huonokuntoisia, että niitä korvataan jatkuvasti busseilla tai takseilla.

Heinäkuussa VR sulki kiskobussien lipunmyyntiautomaatit, joten lipun ostaminen junasta ei ole enää mahdollista. Kiskobussit ovat syrjäseuduilla ja maaseutukaupungeissa ainoa joukkoliikenteen muoto, jolla pääsee järjellisen matkustusajan puitteissa jatkoyhteyksiin esimerkiksi lentoasemalle tai satamaan.

VR:n säästö keksittiin nyt saumaan, jossa kalusto on tullut tiensä päähän niin huonokuntoisena, että kiskobussit ympäri Suomen on korvattu viime aikoina jatkuvasti busseilla tai tilatakseilla. Busseissa tai takseissa matkalippua ei tarkisteta. Maksun välttelystä ei ole kysymys, kun kokenut matkustaja jättää lipun ostamisen varman päälle junaan. Kaikki eivät halua matkaan kumipyörillä, vaan silloin saatetaan jättää matka tekemättä.

Kun lippu on ostettava tavalla tai toisella etukäteen, on VR varmistanut, että saa rahansa, vaikka matkustaja jättäisi matkustamatta. Korvaava bussi tai taksi selviää asemilla usein vasta junan lähtiessä. Surkuhupaisin esimerkki sattui, kun kiskobussi jyskytteli asemalle, ja VR:n työntekijä ilmoitti, ettei juna jatka enää matkaansa, koska se on niin huonossa kunnossa.

Korona-aikana tilataksiin nouseminen on monelle kynnyskysymys, eikä esimerkiksi lapsiperhettä huvita käyttää kaksinkertaista aikaa ahtaaseen bussimatkaan etenkään, kun jatkoyhteydet on jo varmasti menetetty. Vähintä, mitä VR voi nyt tehdä, on laittaa kiskobussien lippuautomaatit takaisin toimintaan.

Keskellä ilmastonmuutosta olisi utopistisen hienoa, jos Helsingin ulkopuolellakin luontoa säästävä joukkoliikenne toimisi.

Eeva Jyrinki

journalisti, Keuruu

