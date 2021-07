Kun väkivaltaa kohdanneet lapset ja toinen vanhempi joutuvat lähtemään kotoaan turvakotiin, tulee heille helposti syyllinen olo. Väkivallantekijä saa usein jäädä yhteiseen kotiin.

Helsingin Sanomissa oli uutinen (4.7.), ettei turvakoteja ole tarpeeksi tiheään. Kiinnittäisin kuitenkin huomiota siihen, miksi väkivaltaa kokeneiden lasten ja aikuisten pitää lähteä pois kodistaan. Miksei väkivallantekijää viedä pois? Näin tapahtuu esimerkiksi Espanjassa, missä poliisi tulee poistamaan väkivallantekijän kodista. Hän saa myös lähestymiskiellon.

Kun lapset ja toinen vanhempi, useimmiten äiti, joutuvat lähtemään kotoaan turvakotiin, tulee heille helposti syyllinen olo. Mitä pahaa me olemme tehneet, kun meidän pitää lähteä kotoa pois? Väkivallantekijä saa usein jäädä rauhassa yhteiseen kotiin eikä syyllisyys paina häntä.

Työskentely uhrien kanssa olisi toisenlaista, jos heti alkuun heille osoitettaisiin teoilla, että väkivallantekijä on syyllinen, ja hän joutuu lähtemään. Lapset joutuvat väkivaltatilanteissa joko osallisiksi tai ainakin sivustaseuraajiksi. Heille on ikätasosta riippuen iso trauma, että läheinen ihminen on käyttäytynyt väkivaltaisesti. Turvattomuutta lisää, että he joutuvat lähtemään kodista pois, vaikka tuttu vanhempi lähteekin heidän kanssaan.

Joku voi sanoa, että lasten vieminen pois väkivallan tekopaikasta on heille hyväksi. Mutta opetetaanko näin lapsille, että väkivallantekijä saa toimia miten vain ja jäädä paikoilleen? Missä lapsille voidaan opettaa vastuuta siitä, että teoilla on aina seurauksia tekijälle, ei uhreille?

Sinikka Halttunen-Havulinna

lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Hollola

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.