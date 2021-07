Valkohäntäpeuran kanta on kasvanut räjähdysmäisesti, mutta peurojen ruokinta saa jatkua.

Kevätkesän kukkaset hävisivät taas Etelä-Suomessa monin paikoin valko­häntä­peurojen suihin. Nyt peurat ovat piiloutuneet ihmisten ilmoilta tiheikköihin söpöjen vasojensa kanssa. Niitä on syntynyt monta.

Valkohäntäpeura on vieraslaji, joka on lisääntynyt viidentoista viime vuoden aikana räjähdysmäisesti. Ensimmäiset yksilöt tuotiin Pohjois-Amerikasta 1930-luvulla. Nyt niitä on noin 125 000, lähinnä Hamina–Vaasa-linjan lounaispuolella.

Tiheimmillä esiintymisalueilla valkohäntä­peurat aiheuttavat tuntuvaa tuhoa maan­viljelykselle. Pelloilta ovat kelvanneet esimerkiksi härkäpapu, kaura, rapsi, rypsi, kevätvehnä, kumina, mallasohra, rehuherne, ruis ja ruokaherne. Puutarhoista peurat voivat ahmia kaiken: niin mansikan kuin perunan kukat, ruohon sekä puiden ja pensaiden lehdet. Metsistä häviävät mustikan­varvut ja vasta istutetut puuntaimet.

Valkohäntäpeurat toimivat myös punkki­busseina. Ne ovat mainio lisääntymis­alusta ja kulkuväline puutiaisille, jotka tartuttavat ihmisiin borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta. Peurakolareita sattuu jo 7 000 vuodessa, lähes viisi kertaa niin paljon kuin hirvikolareita.

Valkohäntäpeura on siis haitallinen vieras­laji. Sitä ei kuitenkaan ole listattu kansallisesti haitallisiin vieraslajeihin, joiden leviämistä pitää lain mukaan estää. Syy ei oikein selviä useallakaan puhelulla maa- ja metsä­talous­ministeriöön, mutta se lukee selkosuomella kansallisessa vieraslaji­strategiassa sivulla 18: valkohäntäpeuraa pidetään arvostettuna riista­eläimenä, eikä sitä siksi haluta hävittää.

Peuraongelmaa on yritetty lievittää jakamalla metsästysseuroille enemmän kaatolupia, mutta peurat ovat yhä lisääntyneet kaatoja nopeammin. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on yrittänyt ehdottaa laki­muutosta, jonka pohjalta viljelijät voisivat hakea kaatolupia omille mailleen, mutta aloite ei ole kelvannut. Susi ja ilves voisivat auttaa harvennuksessa, mutta nyt metsästäjät haluavat ampua runsastuneita ilveksiä.

Hulluuden huippu on, että peuran­metsästäjät tehostavat kannan kasvua ruokinnalla. Kyse ei ole vain saaliin houkuttelusta kyttäyskojulle, vaan runsaista ruokalasteista talvisin, kun peurojen on vaikea löytää ravintoa luonnosta.

Käytännössä metsästäjät kasvattavat itselleen lihakarjaa toisten metsissä, pelloilla ja puutarhoissa. On outoa, että yhteiskunta sallii sen haitoista huolimatta. Ennen pitkää touhu osuu metsästäjien omaan nilkkaan, sillä se syö koko harrastuksen hyväksyttävyyttä.

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja.