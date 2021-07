”En halua, että minut käytännössä vapautetaan maanpuolustus­velvollisuudesta vain, koska olen nainen. Olen fyysisesti kykenevä, eikä minulla ole mitään hyvää syytä olla menemättä palvelukseen. Se on yhtä lailla minun velvollisuuteni.”

Näin sanoi tiistaina julkaistussa jutussa (HS 6.7.) alokas Lotta Sandroos, joka on juuri aloittanut vapaaehtoisen asepalveluksensa Porin prikaatissa.

Sandroosin sanoma on vastaanpanematon. Se polttaa suoraan myös maailmassa harvinaisen aidon kansanarmeijan eli Suomen Puolustus­voimien panssarin läpi. Se on kuin tulinen rauta, johon ei haluta koskea, koska siinä voi polttaa näppinsä.

Kyse on tietysti naisten ase­velvollisuudesta. Tai toisesta kulmasta katsoen siitä, että asevelvollisia on vain puolet suomalaisista.

Vain miehiä koskeva asevelvollisuus on Suomen räikein tasa-arvokysymys. Jos asevelvollisuus olisi joskus koskenut vain naisia, niin asia olisi hoidettu pois päivä­järjestyksestä jo ajat sitten.

Suomessa on vakiintunut tapa puhua yleisestä asevelvollisuudesta. Se on ilmaisu, josta pitäisi päästä eroon, koska se särähtää rumasti korvaan. Asevelvollisuus ei ole yleinen. Itse asiassa asepalveluksen taitaa suorittaa nykyään vain runsas kolmannes koko suomalaisesta ikäluokasta.

Jopa parlamentaarisen asevelvollisuus­komitean puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) myönsi viime vuonna HS:lle, ettei ase­velvollisuus ole yleinen eikä kaikkia koskeva. Kanerva puhui osuvasti ”vaikutelma­liirauksesta”. Tällaisten liirauksien ei pitäisi kuitenkaan kuulua enää suomalaiseen maan­puolustusajatteluun. Pienessä maassa ei ole varaa puhua maanpuolustuksesta muilla kuin oikeilla nimillä.

On mielenkiintoista nähdä, millaista kieltä asevelvollisuuden kehittämistä varten asetettu parlamentaarinen komitea tulee käyttämään, kun se saa työnsä valmiiksi ensi syksynä. Itse kovaan asiaan, eli asepalveluksen epätasa-arvoon, se ei uskalla puuttua. Siitä voi lyödä sotkukahvit vetoa missä tahansa varuskunnassa.

Puolustusvoimien tavoitteena on saada naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen vuosittain noin 2 000 naista. Sen verran Puolustusvoimat laskee tarvitsevansa naisia korvaamaan pieneneviä miesikäluokkia. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että Suomen aseellinen puolustus tarvitsee kyllä kaikki asekuntoiset miehet ja naiset. Todellisuus on kuitenkin se, että Suomella on varaa vain tietyn kokoisiin asevoimiin, joiden sodan ajan tehtäviin riittää se, että kaksi kolmasosaa miesikäluokasta saa aseellisen koulutuksen.

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus on ollut mahdollista vuodesta 1995 alkaen. Palvelukseen on hakenut 430–1 675 naista vuosittain. Nyt heitä on kertynyt jo yli 10 000, kokonainen divisioona.

Naisvarusmiesten lukumäärä on ollut kasvussa runsaat kymmenen vuotta. Siksi on usein ollut tapana uutisoida tai sanoa hiukan huolimattomasti, että asepalvelus kiinnostaa naisia. Sekään ei tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Todellisuudessa valtaosa naisista ei ole kiinnostunut asepalveluksesta eikä hae vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Vapaa­ehtoisen asepalveluksen valitsevia naisia on vähemmän kuin siviilipalveluksen valitsevia miehiä, joita on noin seitsemän prosenttia miesikäluokasta.

Maanpuolustus- ja militaarikieli on täynnä kliseitä ja liirauksia, jotka eivät kestä tarkempaa miettimistä, kuten että ”maan­puolustus kuuluu kaikille” tai että ”maan­puolustuksessa tarvitaan kaikkia”. Niitä on vaikea ottaa tosissaan, jos edes perus­asioista ei puhuta niiden oikeilla nimillä.

Alussa mainittu alokas Sandroos ei muuten kannata pakollista asepalvelusta naisille:

”En missään nimessä sano, että kaikkien tulisi toimia kuten minä ja mennä armeijaan”, hän pohtii.

”Se on henkilökohtainen päätös ja suuri sitoumus olla valmiina puolustamaan maata aseellisesti.”

Hyvin sanottu.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.