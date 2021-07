Ilkka-Pohjalainen kirjoittaa, että sähkö­potkulaudoista eli skuuteista on tullut liikenne­turvallisuusongelma.

”Sähköpotkulautojen aiheuttamat onnettomuudet ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Kyse ei ole pelkistä pikkukolhuista, sillä pahimmillaan kaatumiset ja törmäykset ovat aiheuttaneet aivoveren­vuotoja ja erilaisia kasvojen luiden murtumia. Myös hammasvauriot ovat olleet yleisiä.”

”Tyypillisin onnettomuus tapahtuu puolenyön jälkeen, ja uhrina on kostean baari-illan jälkeen kotimatkalla oleva kolmekymppinen mies. – – Uhreilta on mitattu jopa yli kahden promillen humala­tiloja.”

”Sähköpotkulautojen maksiminopeus on 25 kilometriä tunnissa, ajamiseen ei tarvita ajokorttia eikä liikennevakuutusta. Sähkö­potkulautaa ei tarvitse rekisteröidä.”

”Promillerajaa ei sähköpotkulaudoilla tunneta. Olisi ehkä syytä.”

”Vielä järeämpiä keinoja suunnitellaan muun muassa Ranskassa, jossa sivullinen kuoli sähköpotkulautailijan kaadettua hänet. Nyt maa pohtii sähköpotkulautojen kieltämistä kokonaan. Kuolemantapauksia on ollut myös Ruotsissa ja Britanniassa.”

”Ennen täydellistä lautailukieltoa on syytä pohtia maltillisempia keinoja, joilla vähentää onnettomuuksia.”

”Kypärä on henkivakuutuksista halvin. Se ei kuitenkaan turvaa kanssa­liikkujia, joiden turvallisuutta lautailijat saattavat heikentää. Vastuu on aina lautailijalla itsellään. Syytä on myös muistaa, että kun otat, et skuuttaa.”

Etelä-Suomen Sanomat toteaa, että liikenne- ja viestintäministeriö yrittää lapioida umpeen parin vuoden takaisen ajokorttiuudistuksen suden­kuoppia.

”Ajokorttiuudistus muun muassa takasi 17-vuotiaille mahdollisuuden hankkia ajokortti jo ennen täysi-ikäiseksi tuloaan aiempaa paljon kevyemmin perustein. – – 17-vuotiaiden kuljettajien määrän kasvun myötä myös heidän loukkaantumisensa ovat lisääntyneet, mikä tosin on vielä varsin luonnollista.”

”Huolestuttavampaa on, että 17-vuotiaat ovat rikkoneet ensimmäisen ajokokemusvuotensa aikana saamiaan ajokieltoja liki kaksi kertaa useammin kuin vasta 18-vuotiaana ajo­korttinsa saaneet. Tämä saa pohtimaan, ovatko kaikki 17-vuotiaat vielä riittävän kypsiä noudattamaan liikenteen yhteisiä peli­sääntöjä.”

”Liian leimaavaksi saattaa joku kokea uuden kuljettajan merkin ajoneuvossa. Ei silti ole monta vuosikymmentä siitä, kun sellainen oli pakollinen varuste juuri ajokortin saaneen nuoren auton takaikkunassa. Ainakin tuolloin se oli omiaan hillitsemään kaasujalkaa, ja harva nuori taisi panna sitä silloin pahakseen.”