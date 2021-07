Kunnalliset järjestyssäännöt voivat täydentää rikos- ja järjestyslakia sekä muuta erityislainsäädäntöä tilanteissa, joissa yhteiskunnan itsesääntely ja hiljaiset sopimukset eivät riitä.

Kesällä on käyty aktiivista keskustelua sähköpotkulautojen aiheuttamista ongelmista ja onnettomuuksista. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) järjesti keskustelun alan palveluntarjoajien kanssa (HS 7.7.). Ennen keskustelua ministeri peräänkuulutti kunnilta suurempaa vastuunkantoa ongelman ratkaisemiseksi esimerkiksi järjestyssääntöjensä kautta (HS 2.7.). Ministerin aloite on tervetullut. Valitettavasti on niin, ettei kunnilla ole oikeutta antaa velvoittavia järjestyssääntöjä vuoden 2003 järjestyslakiuudistuksen jälkeen.

Vuoden 2003 uudistuksen taustalla oli 1990-luvun perusoikeusuudistus. Tällöin painotettiin ihmisten yhdenvertaisuutta, ja koko maassa tuli olla samat laintasoiset järjestyssäännöt. Mielestäni uudistus on osoittautunut osin epäonnistuneeksi, sillä siinä ei huomioitu, että ihmisten asuinympäristöt eivät ole yhdenvertaisia. Mitä tiiviimmin ihmiset asuvat, sitä suurempi on tarve yhteisille pelisäännöille viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Perustuslaki ei kiellä norminanto-oikeuden antamista kunnille järjestyskysymyksissä. Mielestäni kunnalliset järjestyssäännöt voivat täydentää rikos- ja järjestyslakia sekä muuta erityislainsäädäntöä tilanteissa, joissa yhteiskunnan itsesääntely ja hiljaiset sopimukset eivät riitä. Kunta voi toki rakennetun ympäristön kautta vaikuttaa sähköpotkulautojen turvallisuuteen, mutta se tulee kovin kalliiksi suhteessa sitovien pelisääntöjen kirjaamiseen. Se ei myöskään itsessään takaa turvallisuutta, mikäli ajoesteillä ei tosiasiallisesti pystytä vaikuttamaan ihmisten ajo- ja pysäköimistyyliin.

Ehdotan, että oikeusministeriö perustaa työryhmän selvittämään Ruotsin mallin mukaista järjestyslain uudistusta, jossa kunnat saisivat liikkumatilaa järjestyssääntöjen laatimiselle, Suomen kunnallista pysäköinninvalvontaa ja joukkoliikenteen tarkastusmaksuja koskevaa sääntelyjärjestelmää mukaillen. Toinen vaihtoehto olisi lisätä tarvittaviin erityislakeihin kirjaukset kunnan oikeudesta antaa alempiasteisia normeja yleisen turvallisuuden, viihtyisyyden ja terveyden edistämiseksi alueellaan.

Alexis Vartiainen

oikeusnotaari, Turku

