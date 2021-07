Olen työssäni huomannut, että lähes joka syksy kouluun tulee uusi psykologi, joka voi vaihtua toiseen jopa kesken vuoden.

Nuorten edustajat kiinnittivät hyvin huomiota koulupsykologien työn epäkohtiin (HS 6.7.). Työssäni olen nähnyt, että psykologit vaihtuvat tiheään. Melkein joka syksy kouluun tulee uusi psykologi, joka voi vaihtua jopa kesken vuoden.

Psykologien työolosuhteissa on jotakin pahasti vinossa, jos he eivät keväällä tiedä, missä syksyllä jatkavat. Tilanne on ammatillisesti ikävä ja kuormittava: psykologin työ perustuu jatkuvuuteen eikä työnantaja tue tätä työn perusasiaa. Tämä on yksi syy siihen, miksi psykologit siirtyvät muualle töihin.

Koulu tarvitsee psykologityön jatkuvuutta. Sitä tarvitsee moniammatillinen opiskelijahuollon tiimi toimiakseen kunnolla, sitä tarvitsevat rehtori ja opettajat, jotka ottavat usein ensimmäisenä kopin huonosti voivista nuorista ja sitä tarvitsevat eritoten nuoret itse. Vanhempien huoli lukiota valitessa voi olla myös se, mistä oma nuori voi saada riittävästi tukea. Tämä tulee usein esille lukioiden esittelytilaisuuksissa.

Opiskelu on henkisiä voimavaroja vaativaa työtä, ja nuoruusikä on jo sinänsä täynnä haasteita ja haavoittavia asioita. Monet nuoret tulevat lukioon tuen tarpeiden kanssa, ja tuen tarpeita voi tulla milloin vain, kun nuori kasvaa ja valmistautuu aikuisuuteen. Tietoisuus siitä, että meillä on tuttu psykologi, jonka luo pääsee helposti, luo turvallisuuden tunnetta kaikille lukioyhteisössä.

Lukiolaki edellyttää, että opiskeluympäristö on nuorille turvallinen. Psykologityön jatkuvuus tulee tästäkin syystä saattaa pikimmiten kuntoon.

Kaija Kumpukallio

opinto-ohjaaja, Helsinki

