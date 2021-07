Metsätalous on eniten lajikatoa aiheuttava tekijä Suomessa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) allekirjoitti Suomen puolesta kirjelmän Euroopan unionin uutta metsästrategiaa vastaan konsultoimatta muita ministereitä. Ilmastokriisi ja lajikato eivät pysähdy tällaisin keinoin.

Valmisteilla oleva EU:n metsästrategia on mahdollisuus kehittää metsätaloutta. Päättäjät vakuuttavat usein Suomen metsätalouden olevan kokonaiskestävää, mutta ekologinen näkökulma ei toteudu. Metsätalous on eniten lajikatoa aiheuttava tekijä Suomessa. Suomen uhanalaisista lajeista valtaosa elää metsissä, ja yli kolme neljäsosaa metsätyypeistä on uhanalaisia.

Suojellun metsän pinta-alan kasvattaminen – erityisesti jäljellä olevien vanhojen metsien suojelu – on ratkaisevan tärkeää monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä ilmastokriisin hillitsemiseksi. Talousmetsä ei korvaa aarniometsää, jonka määrä Suomessa on enää viitisen prosenttia.

Ministeri Lepän mukaan päätösvalta metsistä kuuluu valtioille eikä EU:lle. Kuitenkin Avohakkuut historiaan! -kansalaisaloite keräsi yli 50 000 nimeä, ja selvä enemmistö suomalaisista tukee ilmastotoimia. Herää kysymys, kenen etua tässä ajetaan.

Lepän toiminta vastoin hallitusohjelmaa ja tekemättä yhteistä päätöstä vastuuministerien kanssa on erittäin kyseenalaista. Suomen kannattaa olla aktiivinen toimija EU:ssa ja olla mukana linjojen kehittämisessä. EU-vaikuttamisen tulee kuitenkin olla kestävää ja parempaan lopputulokseen pyrkivää kokonaisten strategioiden yksipuolisen tyrmäämisen sijaan. Vastustaessamme metsästrategian uudistamista asetamme taloudellisen ulottuvuuden fysiikan- ja luonnonlakien edelle. Ei ole kestävää jarruttaa ilmastotoimia talouden nimissä.

Vetoan ministeri Leppään: jos Suomen metsätalous on niin kestävää kuin väität, strategia ei haittaa meitä millään tavalla. Kukaan muu ei voi suojella Suomen metsiä ja lajeja niin kuin me itse. On aika kantaa vastuu toimistamme.

Ellen Ojala

Pohjoismaisen ministerineuvoston kestävän kehityksen asiantuntijaryhmän jäsen

