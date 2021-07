Nelikymppisenä elämä vasta toden teolla alkaa.

Täytitkö hiljattain 43 vuotta? Onneksi olkoon. Tilastojen perusteella olet iältäsi keskiverto­suomalainen ja elät todennäköisesti tällä hetkellä elämäsi parasta aikaa.

Keski-ikäisiksi on totuttu määrittelemään 40–60-vuotiaat, toisinaan myös 35–60-vuotiaat. Niin tai näin, keski-iällä on ihmisten mielissä huono maine. Se on kuin lattialle luiskahtanut syntymäpäivä­kakku: takana loistava menneisyys, edessä surkea tulevaisuus. Loppuelämä luisuu alamäkeen. Luvassa on kriisejä, menetyksiä ja rupsahtamista.

Ei voisi olla enempää väärässä. Neli­kymppisenä elämä vasta toden teolla alkaa. Useiden tutkimusten mukaan keski-ikä on monille parasta aikaa, prime timea. Neli-, viisi- ja kuusikymppiset ovat enimmäkseen tyytyväisiä elämäänsä. Useimmilla tyytyväisyys jopa kasvaa.

Keski-ikä on itse asiassa evoluution riemu­voitto, ja neli- ja kuusikymppiset sen parasta A-ryhmää, väittää Cambridgen yliopiston biologi David Bainbridge kirjassaan Middle Age: a Natural History eli vapaasti suomennettuna keski-iän luonnonhistoria. Keski-iässä nuoruus on nähty, aikuisuus lusittu ja tekemisestä turhat tohinat poissa.

David Bainbridgen mukaan 40–60-vuotiaat edustavat kaiken kokeneiden ja taitavien superelättäjien eliittiä, josta koko muu yhteiskunta on riippuvainen. Nuoremmat oppivat heiltä elintärkeitä taitoja ja välittävät niitä eteenpäin.

On totta, että mieli ja ruumis hidastuvat iän myötä, mutta se tapahtuu aika myöhään. Esimerkiksi kielellinen kyvykkyys ja päättely­kyky saattavat keski-ikäisillä jopa parantua. He selättävät nuorempansa, kun pitää tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia, poimia olennainen valtavasta tieto­massasta tai jakaa töitä luovasti porukan kesken. Joku voisi kutsua sitä viisaudeksi.

Monet meistä tekevät parhaat ja merkittävimmät työnsä keski-iässä. Nobel-voittajat saavuttavat usein suurimmat läpimurtonsa keskimäärin 40-vuotiaina.

Keski-ikäisen ajatukset eivät ole välttämättä sen parempia tai huonompia kuin muiden, mutta todennäköisesti ne ovat erilaisia. Kuvantamis­tutkimuksissa on huomattu, että keski-ikäiset ja nuoret saattavat käyttää eri aivoalueita suorittaessaan täysin samoja tehtäviä. Ikä muovaa tapaa ajatella.

Väistämättä tulee mieleen koko kansan tunteman ajattelijan Matti Nykäsen lentävä lausahdus: ”Elämä on ihmisen parasta aikaa”. Vai pitäisikö sanoa keskielämä?

Kirjoittaja on tiedetoimituksen esihenkilö