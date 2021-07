Pääkaupunkiseudulle maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksella (mal) syntyneet asuntokohteet eivät saaneet kovin hyvää arvosanaa asiantuntijoilta (HS 5.7.). Korkeat tornitalot valtaväylien kupeessa eivät todellakaan luo minkäänlaista viihtyisää asuinympäristöä.

Tornitalojen sijaan parempi malli olisi seuraava. Rakennetaan umpinaisempia asuinkortteleita ja tehdään vähemmän kerroksia. Perusajatus on, että umpikortteliin muodostuu liikenteeltä suojattu, rauhaisa sisäpiha, ja se toteutetaan mahdollisimman vihreänä: puita, pensaita, nurmikkoa, leikki- ja istuskelupaikkoja ja niin edelleen. Rakennustehokkuus on aivan sama, mutta lopputulos on paljon inhimillisempi.

Saamme kaksi kärpästä yhdellä iskulla: urbaanin kaupunkiympäristön ja viihtyisän viheralueen. Suunnitteluratkaisu edellyttää asunnon pohjaratkaisulta sen, että ainakin yhden huoneen, mieluiten olohuoneen, tulee avautua sisäpihalle päin, josta asuja näkee puita ja vihreää ympäristöä.

Kari Sainio

arkkitehti, Barnstorf, Saksa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.