Tutkimuksen rahoitusmalleilla on merkitystä

Kokonaiskustannusmallin käyttöönotto ei ole ollut Suomen Akatemian tai tiedeyhteisön tekemä valinta.

Akatemiaprofessori Olli Raitakari esitti kritiikkiä tutkimusrahoituksen kokonaiskustannusmallia kohtaan (HS Mielipide 6.7.). Kokonaiskustannusmallin perusajatus on kaikkien kulujen tuominen näkyväksi. Kokonaiskustannusmallia tulisi soveltaa tavalla, joka on tutkimuksen kannalta vaikutuksiltaan neutraali. On silti tosiasia, että mallia sovelletaan eri tavoin eri yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Kokonaiskustannusmallin käyttöönotto ei ole ollut Suomen Akatemian tai tiedeyhteisön tekemä valinta. Malli otettiin käyttöön valtion yhteisrahoitteisessa toiminnassa valtiovarainministeriön valmistelemana (työryhmämuistio 9/2007), mihin Akatemian tuli mukautua. Kokonaiskustannusmalli on aiheuttanut toistuvasti keskustelua tiedeyhteisössä. Suomen Akatemia onkin tarkastellut sitä ja sen soveltamisen kehittämistä useissa työryhmissä.

Raitakari pitää kokonaiskustannusmallin erityispiirteenä yliopiston omarahoitusosuutta ja ehdottaa paluuta niin kutsuttuun lisäkustannusmalliin. Myös lisäkustannusmallissa suorituspaikan tulee osaltaan sitoutua kattamaan kustannuksia, mutta se ei tuo niiden määrää näkyväksi niin kuin kokonaiskustannusmalli.

Suomen Akatemia tarkastaa säännöllisesti tutkimuksen suorituspaikoissa hankkeiden henkilösivukulujen ja yleiskustannusten laskennan oikeellisuutta eikä ole havainnut olennaisia puutteellisuuksia. Raitakari tuo kuitenkin esille tärkeitä näkökohtia siitä, miten rahoitusmallin soveltamisessa tietyt käytännöt voivat johtaa vääristymiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Akatemian syksyllä 2020 raporttinsa jättänyt työryhmä antoikin selkeitä suosituksia siitä, miten kokonaiskustannusmallia tulisi soveltaa, ja keskustelulle on tarvetta.

Ossi Malmberg

ylijohtaja, hallinto

Suomen Akatemia

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.