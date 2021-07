Maatalouspolitiikka ei salli merkittäviä turvepeltojen päästövähennyksiä, joten nyt tarvitaan uudenlaista liiketoimintaa.

Turpeesta puhutaan paljon nyt, kun sen poltto on loppumassa. Turpeen polton lopettamisella saadaan aikaan merkittävä päästövähennys, mutta samankokoinen päästövähennys voitaisiin saada lopettamalla turvepelloissa olevan turpeen hajoaminen.

Turvetta syntyy, kun kosteus estää kasvintähteiden hajoamisen maassa. Viljelyä varten maa ojitetaan, mikä käynnistää turpeen hajoamisen. Hajoamisesta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt jatkuvat niin kauan kuin turvetta on pohjaveden pinnan yläpuolella. Koko Suomen turvepeltojen hiilivarasto on 150–220 miljoonaa tonnia, ja siitä syntyvä hiilidioksidipäästö tulee olemaan 500–800 miljoonaa tonnia. Vähintään Suomen 10 vuoden kokonaispäästöjä vastaavat päästöt voitaisiin välttää pysäyttämällä peltojen turpeen hajoaminen.

Nykymuotoinen maatalouden ympäristöohjaus pystyy heikosti hidastamaan näitä päästöjä, joten tehokkaampien ohjauskeinojen puuttuessa turvekerros tulee katoamaan ennemmin tai myöhemmin, jos asiaa ratkomaan ei saada yksityisiä toimijoita.

Onko hiilineutraaliutta tavoittelevalla Suomella varaa hukata turvepelloissa oleva päästövähennyspotentiaali? Turvepeltojen ala on noin 10 prosenttia peltoalasta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 prosenttia kaikista maatalouden ilmastopäästöistä. Ennallistamalla hehtaari turvepeltoa voidaan vähentää jopa 13 henkilöauton vuosipäästöjä vastaava määrä päästöjä. Ennallistaminen ei kuitenkaan ole maanomistajaa kiinnostava vaihtoehto, jos hän haluaa pelloltaan tuottoa.

Nykyisen viljelytavan ja ennallistamisen välissä on huonosti tunnettu vaihtoehto, kosteikkoviljely. Siinä nostetaan pohjaveden pintaa ja tuotetaan kasveja, joita voi kasvattaa märissä oloissa. Kosteikkoviljelyssä voidaan tuottaa esimerkiksi pajua, ruokohelpeä tai osmankäämiä. Näistä saadaan biomassaa polttokattiloihin, kuivikkeita eläintuotantoon ja kasvualustoja kasvihuonetuotantoon. Lisäksi niiden kuiduilla voidaan korvata puuvillaa, keinokuituja tai metsäteollisuuden tuotteita.

Tällä hetkellä metsäbiomassan käyttöön kohdistuu paljon painetta, joka uhkaa pienentää metsien hiilinielua. Turvepelloilla tuotetut materiaalit vähentäisivät painetta. Tuotekehitys on toistaiseksi lapsenkengissä, koska turpeelle tai metsäbiomassalle ei ole nähty tarvetta kehittää korvaajia.

Kosteikkoviljely on yksi esimerkki siitä, miten ilmastonmuutoksen hillintä voi johtaa aivan uudenlaiseen liiketoimintaan. Nyt on hyvä hetki perustaa uusia yrityksiä tuottamaan turvetta korvaavia materiaaleja kasvuturpeeksi, kuivikkeiksi ja polttoon. Myös viljelijä hyötyy, sillä kosteikkoviljelykasvit ovat monivuotisia ja helppohoitoisia kasveja.

Suomessa on paljon turvepeltoja, joiden tuotantokyky on huono, koska ojitus on muuttunut tehottomaksi turvekerroksen madaltumisen vuoksi.

Kosteikkoviljely toisi niille tuottavaa käyttöä. Suuren päästövähennyspotentiaalin pitäisi motivoida yhteiskuntaa ohjaamaan varoja turvetta säästäviin pellonkäyttömuotoihin, mutta nyt yhteiskunta tukee viljelyn jatkamista ja ojituksen uudistamista. Viljelijää voidaan jopa rangaista pellon märkyydestä tukien menetyksellä.

Peltomaiden kohdalla kysymys ei ole yhtä hankala kuin turvetuotannossa: maataloustuotanto voisi jatkua melko ennallaan, vaikka osalla turvepelloista tehtäisiin radikaalejakin toimia. Turvepeltojen käyttöä ei tarvitsisi heti muuttaa alueilla, joilla niiden osuus peltoalasta on suuri. Päästövähennystoimet voitaisiin aloittaa eteläisessä Suomessa ilman suuria vaikutuksia ruuantuotantoon.

Kun kosteikkoviljelyn tuotantoketjut kehittyvät ja markkinoilla on märille pelloille sopivia kevyitä koneita, korjuu-urakoitsijoita ja biomassojen ostajia, voi pohjoisempi Suomi tulla perässä. Näin ojitettujen soiden ekologista tilaa tuotaisiin lähemmäksi alkuperäistä, ja samalla saataisiin aikaan merkittävä maatalouden kokonais­kestävyyden parannus. Siihen tarvitaan maanomistajien, biomassoja hyödyntävien yritysten ja tutkimuksen ennakkoluulotonta ideointia ja kokeilua.

Kristiina Regina

Kirjoittaja on tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksessa ja Suomen ilmastopaneelin jäsen.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.