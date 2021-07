Keskusteluista on tullut kilpailevia monologeja, joissa tärkeintä on osoittaa olevansa oikeassa.

Luin 2-vuotiaalle taaperolleni kirjaa. Siinä kerrottiin, että on kohteliasta antaa jokaiselle puheenvuoro. Silloin pitää olla itse hiljaa ja kuunnella toista, kirjassa neuvottiin.

Julkisessa keskustelussa on päivitelty keskusteluilmapiirin alennustilaa. Huomio on kiinnittynyt vihamielisyyteen, kuplautumiseen ja muihin ikäviin ilmiöihin. Taaperon kirja antoi tahtomattaan yhden selityksen ongelmaan: toisille ei anneta puheenvuoroja. Osaamme kyllä olla hiljaa, mutta vain siksi, että malttamattomasti odotamme omaa vuoroamme puhua. Toisen kuunteleminen jää, koska toisen sanomisilla ei ole väliä.

Toisen sanomisilla ei ole väliä, koska me olemme oikeassa. Se on lähtökohta, josta olemme vakaasti varmoja. Keskustelun tarkoitus on päästä kertomaan, että olemme oikeassa. Kertomaan, ei osoittamaan: osoittaminen vaatisi, että toista kuunneltaisiin tarpeeksi, jotta tämän näkemykset voitaisiin osoittaa vääriksi. Samalla altistaisimme omat näkemyksemme kauhealle ajatukselle: ehkä emme olekaan oikeassa.

Keskusteluista on tullut kilpailevia monologeja. Se on turhauttavaa kuunneltavaa. Sen peittoaa tässä lajissa vain keskustelu kahden oikeassa olevan kesken. Silloin väärässä olevilta katoaa loppukin arvo selkään taputtelun äänten alle.

Taaperot olkoot taaperoita, mutta voisimmeko me aikuiset palata alkuun? Voisimmeko ottaa oppia taaperon kirjasta? On hyvä muistaa eräs viisas, joka aikoinaan lausui: ”Kaikkein kärsivällisin ja ystävällisin sinun tulee olla sille, jonka tiedät olevan väärässä.”

Riku Salmivuori

historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Järvenpää

