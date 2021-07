Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, yrityskonsortion ja Husin yhteisessä hankkeessa kehitetään virtuaalinen hoidonohjaamo, joka avustaa potilaita, läheisiä ja ammattilaisia pitämään hoidon langat käsissään.

Anna-Leena Kurki ja Heli Heikkilä kuvasivat osuvasti avun saamisen haasteita läheiselle kirjoituksessa ”Hoidon saaminen ei saa olla läheisen selvittelytaidon varassa” (HS Mielipide 7.7.).

Työssämme joudumme itse kysymään muiden selvittämiä asioita potilailtamme ja heidän läheisiltään. Olemme tehneet päällekkäistä työtä asiakasohjaajien, sairaalan, yksityislääkäreiden, sosiaalitoimen ja Kelan kanssa. Onni potilaalle on osaava ja aktiivinen läheinen, joka kertoo, mitä muualla on tehty ja mikä on potilaan nykyinen toimintakyky.

Mitä sitten, kun läheistä ei ole tai ei vain pärjää tässä viidakossa? Hoitoa, apuvälineitä ja tukitoimia jää antamatta.

Haluamme tarjota yhdenvertaista hoitoa kaikille. Tähän tarvitaan järjestelmätason päätöksiä ja teknisiä apuja. Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, yrityskonsortion ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Masse-yhteishanke kartoittaa mahdollisuudet ja reunaehdot eri toimijoiden tiedot yhdistävälle näkymälle.

Projektissa kehitetään virtuaalinen hoidonohjaamo, joka avustaa potilaita, läheisiä ja ammattilaisia pitämään hoidon langat käsissään. Apunamme on myös kokemusasiantuntijoita tarkentamassa haasteellisia tilanteita ja tuomassa näihin ratkaisuehdotuksia erityisesti potilaiden ja omaisten näkökulmasta.

Kerran kirjattu tärkeä tieto pysyy helposti saatavilla, ja hoidon osallisilla on yhteinen tilannekuva potilaan voinnista ja tarpeista. Näin voidaan laatia yhteinen kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma, jonka pohjalta yhteistyö eri hoitotahojen kesken onnistuu sujuvammin. Hoidonohjaamoon voidaan myös liittää tekoälypohjaisia ratkaisuja, kuten muistutteet turvallisen hoidon ja ammattilaisten ajan riittävyyden tueksi.

Perttu Kontunen

Jyri Niskanen

lääkäreitä, tutkijoita, Helsingin yliopisto

Paulus Torkki

apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Maaret Castrén

Helsingin kaupunginvaltuutettu (kok)

