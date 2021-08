Suuri osa mullistavista keksinnöistä syntyy silloin, kun uteliaisuudelle jätetään tilaa, mutta mahdollisuus on saatavilla vain harvoin.

Heikon talouskasvun uhka on säikäyttänyt suomalaiset pohtimaan, miten pääsemme samalle uralle kuin naapureissa. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä toi taannoin ansiokkaasti esiin, kuinka keskeistä tutkimus- ja kehitysmenojen kasvattaminen on Suomen tulevaisuudelle. Kun rahasta on tiukkaa, sekä valtiolla että yrityksillä on suuri houkutus keskittää resurssinsa sinne, missä tulos on ennalta selvillä ja välittömästi hyödynnettävissä, esimerkiksi suoraan tuotekehitykseen. Tämä on virhe.

Mullistavat keksinnöt tapaavat tulla odottamattomilta suunnilta. Jotta niille jää tilaa syntyä, tarvitaan uteliaisuustutkimusta: työtä, joka ei suora­viivaisesti pyri vain yhtä ennalta määriteltyä tavoitetta kohti, vaan lähtee uusille urille silloin, kun se on pitkällä aikavälillä järkevää. Tarkoitus ei ole syytää tutkimusrahoitusta ympäriinsä tuuri­laukausten toivossa, vaan valita tiukoilla laatu­kriteereillä toteutettavaksi parhaat hankkeet ja mahdollistaa tutkijalle hedelmällisimpiin huomioihin keskittyminen välittömien tulos­vaatimusten perässä laukkaamisen sijaan.

Uteliaisuustutkimus ei katso tieteenalaa eikä asetu perinteiseen jakoon perus­tutkimuksesta ja soveltavasta tutkimuksesta.

Etenkin soveltava tutkimus jäsentää turhan usein tapaamme hahmottaa rahoituksen painopisteitä. Innovaatioiden kannalta on paljon oleellisempaa kysyä, jääkö odottamattomille lopputuloksille sijaa.

Tieteen historia on uteliaisuus­tutkimuksen voittokulkua. Esimerkiksi penisilliini tuli keksityksi, kun skotlantilainen tutkija unohti bakteeriviljely­maljan laboratorion pöydälle ja rupesi selvittämään pinnalle muodostuneen homeen ominaisuuksia. Itse asiassa valtaosa ihmiskunnan mullistavimmista lääke­keksinnöistä on syntynyt aivan muihin tuloksiin pyrkineestä tutkimuksesta, Science Translational Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa huomattiin.

Viime aikojen edistysaskeleet osoittavat uteliaisuustutkimuksen keskeisyyden. Esimerkiksi nykyisiä supertietokoneita ei olisi, jollei ensin olisi kehitetty nopeita näyttöjä pelitietokoneille. Vasta myöhemmin huomattiin, että niissä tarvittavat laskimet ovat omiaan supertieto­koneissa.

Myöskään tekoälymenetelmiä ei olisi kehitetty ilman uteliaisuus­tutkimusta, sillä yksittäinen ongelma saadaan aina ratkaistua paremmin, jos keskitytään vain siihen.

Miksi kukaan tarkoituksella miettisi ongelmien ratkaisua huonommin? Uteliaisuuden vuoksi. Kun ongelmanratkaisun laajemmalle pohtimiselle on annettu tilaa, sivuvaikutuksena on syntynyt yleis­käyttöisempiä ongelman­ratkaisu­tekniikoita, joita myös tekoälyksi kutsumme.

Uteliaisuustutkimusta ei tarvita ainoastaan yliopistossa, vaan sille on kipeä ja liian vähän tiedostettu tarve yrityksissä. Jos esimerkiksi tekno­logia­yhtiö jumiutuu viilaamaan kännyköiden valmistusprosessia jatkuvasti hieman tehokkaammaksi, kilpailijat ehtivät keksiä välissä jotain isompaa, joka mullistaa koko alan.

Kun tutkimuksen tulos ei ole ennalta lukkoon lyöty, siihen liittyy enemmän epävarmuutta. Liike-elämässä onkin hankala hyväksyä sitä, että parhaiden ideoiden löytämiseksi ison osan kehitysprojekteista täytyy epäonnistua.

Helpotusta voisi tarjota yliopistojen ja tutkimus­laitosten kanssa tehtävä yhteistyö. Se on Vaikuttavuussäätiön teettämän selvityksen mukaan kuitenkin vähentynyt Suomessa viime vuosikymmenen aikana.

Uimme tässä kansainvälistä trendiä vastaan, ja suuntaan tarvitaan ripeästi muutos.

Jos ihmiset kautta aikain olisivat keskittyneet vain tunnettujen ongelmien ratkaisemiseen ja olemassa olevien ratkaisujen optimoimiseen, meillä olisi huippuunsa viritettyjä kivikirveitä, mutta ei juuri muuta.

Siksi Suomellakaan ei ole varaa pelata varman päälle. Uteliaisuus­tutkimusta pitää ajatella sijoituksena, jonka vaihtoehto on näivettyminen. Investointien aika on nyt.

Samuel Kaski

Kirjoittaja on Suomen tekoälykeskus FCAI:n johtaja ja tietotekniikan professori Aalto-yliopistossa.

