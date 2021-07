Isoilla mailla on massan tuomat edut, mutta pienuudellakin on puolensa.

Jalkapallon EM-kisat huipentuvat tänään sunnuntaina, kun Lontoossa pelattavassa finaalissa kohtaavat Englanti ja Italia. Kisat ovat olleet urheilullisesti viihdyttävät, vaikka tunnelmaa ovat latistaneet niin pelipaikkojen sirottelu Azerbaidžanista Britanniaan kuin korona­virus­epidemian vuoksi puoliautiot katsomotkin.

Suomelle tärkeintä oli, että maa selvisi lopputurnaukseen ensimmäistä kertaa. Pääsimme isojen pöytään.

Toukokuussa Kreikassa käydessäni sain vastailla kysymyksiin suomalaisesta jalka­pallosta, eikä vain maajoukkueesta vaan myös Veikkaus­liigasta. Euroopan isot liigat ovat kesäisin tauolla, joten kreikkalaisella veikkaus­kupongilla on silloin kohteita Pohjoismaista. ”I love KuPS”, tuttu ravintoloitsija julisti voitettuaan savolaisten ansiosta pinon euroja.

Näissä EM-kisoissa suomalaiset keräsivät kiitosta lähinnä hyvällä urheilu­hengellään ja tyylikkäästi pukeutuvalla valmentajallaan. Kunhan joukkueeseen saadaan vielä lisää taitoa, Suomi voi harpata seuraavalle tasolle, kuten se teki jääkiekossa 1990-luvulla.

Aikaa se kuitenkin vie. Jalkapallomaajoukkue tarvitsee tusinan verran huippupelaajia, eikä sellaista joukkoa voiteta arpajaisista. Huipun perustaksi tarvitaan pyramidillinen junioreja sekä maailmanluokan valmennussysteemi.

Eikä sekään riitä. Kysymys on kulttuurista ja yhteiskunnasta. Huuhkajien lennon taustalla on sellaisia megatrendejä kuin kaupungistuminen, kansainvälistyminen ja koulutustason nousu. Ne ovat yhdessä mullistaneet suomalaisen urheilun kuvan. Yksilöurheilijoiden maasta on tullut joukkue­palloilulajien suurvalta.

Urheilulehti laski 30.6., että Suomi on yksi vain viidestä maasta, joka on viime aikoina selvinnyt EM-lopputurnaukseen kaikissa näissä suurissa joukkuepalloilulajeissa: miesten ja naisten jalkapallo, miesten ja naisten lentopallo, miesten koripallo ja miesten futsal.

Kun Urheilulehti etsi ilmiön syitä, avainasiaksi osoittautui lajien yhteistyö. Monessa muussa maassa eri lajit kilpailevat keskenään, mutta Suomessa valmentajat vaihtavat kokemuksia ja kirittävät toisiaan.

Jääkiekko edellä joukkuepalloilut ovat oppineet ajattelemaan, että pienikin voi olla maailman paras. Isoilla mailla on massan tuomat edut, mutta pienuudellakin on puolensa. Joukkuepalloiluihin on muodostunut suomalainen pelitapa, jossa suurempien maiden yksilötaitoa kompensoidaan fiksulla joukkuepelaamisella.

Urheilusta on houkutus hakea rinnastuksia muihin ilmiöihin. Siksi menestyneet urheilu­valmentajat ovat nykyään suosittuja puhujia yritysten ja organisaatioiden koulutus­tilaisuuksissa. Se voi tuottaa kiusallisia tilanteita, kuten workshopin aiheesta: ”Miten yhteistyön jääkiekkoa pelataan meidän firmassa?”

Joukkuepalloilujen menestystekijöihin kannattaa silti tutustua. Niitä ovat esimerkiksi matalat hierarkiat, oma pelityyli, joukkueen paneminen egon yläpuolelle, pienten asioiden tekeminen hyvin sekä tähtäimen nostaminen tarpeeksi korkealle: maailman huipulle.

Erikseen kannattaa nostaa yksi asia: urheilu­joukkueella pitää olla luja arvopohja. Se tarkoittaa esimerkiksi ehdotonta rasismin­vastaisuutta. Huuhkajat ja koripallon Susijengi ovat näyttäneet, millaista on 21. vuosisadan sinivalkoinen suomalaisuus.

Euroopan jalkapallo on maailman parasta. Laji nauttii samasta asiasta, joka aikoinaan nosti maanosan maailman vauraimmaksi ja mahtavimmaksi: kulttuurien kilpailusta. Eurooppalaisessa jalkapallossa on erilaisia pelityylejä ja filosofioita, jotka yrittävät saada yliotteen toisistaan. Äärimmäisen kova kilpailu vie lajia eteenpäin.

Hetken maailman ykkönen oli Espanja, joka kehitti pallonhallinnan täydellisyyteen. Sitten MM-kultaa voitti Saksa hyökkäämällä laajalla rintamalla kuin salamasodassa. Nyt katseet kerää Italia, joka pelaa parhaimmillaan luovasti kuin jazzbändi.

Finaalissa Italia saa vastaansa lajin emämaan Englannin, jonka perinteiseen taisteluun perustuvaan pelityyliin on tullut paljon taitoa. Englanti on toivonut ja pettynyt pitkään. Nyt menestykseen on Wembleyllä tilaisuus, jos pelaajien päät kestävät kansakunnan valtavat odotukset.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimituksen esihenkilö.