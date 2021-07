Kutsuliikenne voisi yhdistää erillisiä erityisryhmien kuljetuksia ja ihmisiä, joille yksityisautoilu tai taksi on ainoa vaihtoehto.

Maaseudun liikkumispalveluiden heikkeneminen ja henkilökuljetusten kustannusten kasvu on kestämätön yhtälö. Kela-kyytien ja kuntien tukemien vammais­palvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten niin kutsuttujen sote-kuljetusten määrä lisääntyy väestön ikääntyessä, ja rajallisista budjeteista johtuen joukkoliikenteestä joudutaan jatkuvasti tinkimään. Invalidiliiton selvitysten perusteella taksipalvelujenkin saatavuus on liikennepalvelulain asemapaikka- ja päivystysvelvoitteen poistuttua heikentynyt.

Tämä on johtanut siihen, että valtaosa Suomesta ei ole toimivien joukko- tai muiden liikennepalveluiden piirissä. Pitkät etäisyydet, riittämätön joukko­liikenne ja henkilöauto­riippuvuus tekevät maaseudulla liikkumisesta haastavaa ja vaikeuttavat niin kuntien ympäristötavoitteiden toteutumista kuin alueiden saavutettavuuttakin.

Ratkaisu liikkumisongelmiin voi löytyä kuljetusten yhdistelyyn perustuvasta kutsuliikenteestä, joka toimii asiakkaan määrittämän lähtö- ja saapumispaikan mukaan ennalta määritellyllä toiminta-alueella ja -aikana.

Tällä hetkellä maaseutumaisten alueiden joukkoliikennetilanne on nurinkurinen. Kunnat järjestävät erillisinä palveluina sote- ja muita erityisryhmäkuljetuksia, kun vaihto­ehtona voisi olla kaikille sopiva, avoin kutsuliikenne.

Siiloutumisen sijaan eri liikkumispalveluita ja käyttäjäryhmiä tulisi yhdistää, jolloin maaseudun kuljetusten toimintaedellytyksiä voitaisiin tehostaa ja palvelutasoa parantaa. Julkisen sektorin järjestämiä lakisääteisiä kuljetuksia ja muita tuettuja liikkumis­palveluja olisi tärkeää kehittää yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.

Esteetön, kutsuohjautuva liikenne voi olla vaihtoehto asiakkaille, jotka joutuvat puutteellisten joukkoliikenneolosuhteiden vuoksi käyttämään henkilöautoa tai taksia. Kaikille avoimen kutsuliikenteen kehittyminen nykyistä laajempia asiakas­ryhmiä palvelevaksi hyödyttäisi taloudellisesti myös terveydenhuollon käynteihin kyytejä tarvitsevia kuntalaisia, sillä avoimen liikenteen asiakasmaksu on huomattavasti pienempi kuin Kelan korvaaman matkan omavastuuosuus.

Ennen seuraavia kuljetuspalvelu- ja järjestelmähankintoja – ja vastuun siirtymistä hyvinvointialueille – tulisi selvittää, mitä tapahtuisi, jos kunnat panostaisivat kaikille avoimeen kutsuliikenteeseen, jota sote-sektorin toimijat voisivat hyödyntää myös erityisryhmille. Nyt rakenteiden muuttuessa kannattaisi panostaa kokonaisuuden suunnitteluun eli selvittää nykyaikaisen teknologian mahdollistaman toimintamallin vaikutukset välittämättä hallinnollisista rakenteista. Teknisiä esteitä tehokkaan kutsuliikenteen järjestämiselle ei ole.

Simulointi on tehokas keino selvittää, millainen kutsuliikenne voidaan rahoittaa nykyisellä kuljetuspalveluiden kokonais­budjetilla tai kuinka paljon säästöjä on saavutettavissa. Simuloinnin tuloksena saadaan avoimen kutsuliikenteen kaluston optimikoko, palveluajat ja palvelualue sekä osuus erityisryhmien matkoista, joille on vielä tilattava taksikyytejä.

Etelä-Pohjanmaan liiton Mamba-hankkeessa Lapualla, Kuntaliiton Klash-hankkeessa Hämeenlinnan seudulla sekä Rauman kaupungille toteutettujen simulointien tuloksena oli, että ohjaamalla sote-kuljetuksia avoimeen kutsuliikenteeseen voidaan laajentaa kutsuliikenteen palveluaikaa, lisätä ajoneuvokapasiteettia ja saavuttaa jopa yli 50 prosentin lisäys päivittäisiin matkamääriin kokonaiskustannusten säilyessä nykyisellä tasolla.

Uudenlaisten liikkumispalveluiden kehittäminen edellyttää niin organisaation sisäistä kuin yksityisten ja julkisten organisaatioiden välistä yhteistyötä. Yhteiset tarpeet tunnistamalla liikkumispalveluja voidaan kehittää kokonaisuus huomioiden ja mahdollistaen hyötyjen toteutuminen eri asiakasryhmille.

Joustava kutsuliikenne voi tulevaisuudessa luoda edellytykset harvaan asuttujen seutujen liikkumispalveluille sekä parantaa julkisen liikenteen nykyistä palvelutasoa ilman merkittävää kustannusten kasvua.

Jenni Eckhardt ja Johanna Taskinen

Eckhardt on tutkimustiimin päällikkö VTT:llä. Taskinen on kehittämispäällikkö Matkahuollossa.

