Pörssiin sijoittaminen on ikään kuin vedonlyöntiä, sillä ei ole mitään varmuutta siitä, mitkä yritykset onnistuvat tuottamaan arvoa omistajilleen.

Seppo Rinne kirjoitti, etteivät kaikki voi rikastua pörssissä (HS 8.7.). Hänen mukaansa rikastuminen tapahtuu muiden kustannuksella. Näin se ei ole. Pörssisijoittaminen on periaatteessa vedonlyöntiä niistä osakkeista, jotka tulevat tuottamaan eniten arvoa ihmisille. Tämä arvonluominen näkyy osakkeiden hinnoissa. Siitä ei voi olla täyttä varmuutta, mitkä yritykset onnistuvat parhaiten.

Osakesijoittamisen vedonlyöntiluoteesta johtuen mukana on myös vedätystä ja harhoja. Tässä astuu kuvaan mukaan journalismi. Mikä on sen tehtävä sijoittamisen näkökulmasta? Kertooko se ajasta vai opettaako se ihmisiä? Sanoisin journalismin olevan enemmän ajassa tapahtuvaa kuin opettamista. Olen itse sijoittanut 50 vuotta, opiskellut liiketaloutta ja opettanut sitä aikuisille 40 vuotta. Voin todeta harvan todella oppivan niitä asioita, joita sijoittaminen vaatii. Kuitenkin lähes jokaisella on vahva kanta osakesijoittamiseen.

Rinne on oikeassa siinä, mihin taloudellisen arvon luominen perustuu. Osakkeet ovat osa markkinataloutta, jota ohjaavat monet tekijät. Osa niistä on kestämättömiä kaikkien ihmisten kannalta, osa joidenkin osalta. Taloudellisen arvon käsite ei sinällään ole ongelmallinen, vaan tavat luoda sitä. Markkinatalous vaatii rinnalleen arvotalouden.

On totta, että varallisuus keskittyy maailmassa yhä harvempiin käsiin. Se on vaarallisempaa kuin ajassa toimiva journalismi.

Arto Suninen

taloustiedon opettaja, Helsinki

