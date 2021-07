Ilmastopaketissa on mukana kaikki ilmaston kannalta oleellinen EU-lainsäädäntö. Säädöksiä laaditaan eri puolilla komissiota, ja kokonaisuus voi siksikin hämärtyä. Tekstiä kertynee tuhansia sivuja.

Euroopan komissio kokoaa ennätyslaajaa ilmasto- ja energiasäädöspakettia, joka on tarkoitus julkaista 14. heinäkuuta. Fit for 55 -nimellä tunnetun kokonaisuuden tarkoitus on vähentää unionin kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Suurin haaste on tehdä paketista toimiva kokonaisuus, joka ottaa huomioon tarvittavat valtavat investoinnit ja sääntelyn laadun.

Muokattavana on kaikki ilmaston kannalta relevantti EU-lainsäädäntö. Mukana ovat päästökauppa, päästökaupan ulkopuolisen taakanjakosektorin velvoitteet, maankäyttö, energiatehokkuus ja uusiutuva energia. Myös niin sanotuista hiilitulleista odotetaan ehdotusta.

Vaikutusarvioineen tekstiä kertyy tuhansia sivuja. Keskeistä on muun muassa päästökaupan laajentaminen teollisuuden ja energian lisäksi muillekin toimialoille sekä energiasektorin päästötavoitteiden kiristäminen.

Suomelle erityisen haastavaa on taakanjakosektorin velvoitteiden kiristäminen. Se tarkoittaa käytännössä päästöjen suunniteltuakin rajumpaa vähentämistä liikenteessä, maataloudessa ja asumisessa. Se koskettaa meistä jokaista. Taannoiset Ranskan keltaliivien protestit osoittivat näiden toimien vaikeuden.

Säädöksiä laaditaan eri puolilla komissiota, ja kokonaisuus voi siksikin hämärtyä. Ennakkotiedot Brysselistä viittaavatkin tähän. Jo säädöspaketin perusteissa on suuria kysymyksiä. Liikennesektori on tästä kuvaava esimerkki: se kuuluu sekä taakanjakosektoriin että osin päästökauppaan, ja erityisiä velvoitteita antaa muun muassa uusiutuvan energian direktiivi.

Tästä seuraa päällekkäistä sääntelyä, tehottomuutta ja ristiriitoja. Paras ohjenuora olisi keskittyä olennaisiin sääntelytarpeisiin ja markkinaehtoisiin ohjauskeinoihin.

Ongelma kumpuaa siitä, että ehdotuksilla yritetään tehdä paljon muutakin kuin vähentää kestävästi päästöjä. Tästä antaa vahvaa esimakua EU:n kestävän rahoituksen taksonomia, jossa teknologianeutraaliuden sijaan päästöttömiäkin energiamuotoja kohdellaan varsin mielivaltaisesti.

Komission ehdotusten tulisi keskittyä kustannustehokkaaseen ja vaikuttavaan päästöjen vähentämiseen. Kiteyttäen: päästöjä tulee vähentää joustavasti siellä, missä se on edullisinta. Valitettavasti tämä ei näytä toteutuvan. Ylimääräiset kustannukset syövät kasvua ja yritysten kilpailukykyä sekä tavoitteen vastaisesti hidastavat ilmastotoimia.

Rönsyilevä sääntely on jo itsessään hallinnollinen taakka. Direktiivien toimeenpanon ja valvonnan sijaan panokset tulisi suunnata uusien teknologioiden edistämiseen ja positiivisen hiilikädenjäljen kasvattamiseen.

Riku Huttunen

ylijohtaja, osastopäällikkö, energiaosasto

työ- ja elinkeinoministeriö

