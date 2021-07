Puolustuskumppanuus on laajenemassa eri aloja yhdistäväksi turvallisuusyhteistyöksi, ja siihen pitää valmistautua huolellisesti.

Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde on syventynyt nopeasti. Kun Ukrainan sota on kiristänyt ilmapiiriä Euroopassa, puolustus­yhteistyön merkitys Suomen ja Yhdysvaltojen suhteessa on korostunut.

Yhdysvaltojen sitoutuminen Euroopan puolustukseen on tuottanut vakautta. Yhdysvallat on luonut pidäkkeen Venäjän pyrkimyksille laajentaa vaikutusvaltaansa Euroopassa. Myös Suomi on hyötynyt Yhdysvaltojen luomasta tasapainosta.

Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusyhteistyö keskittyi aiemmin materiaali­kysymyksiin ja hankintoihin sekä kriisinhallintaan ja globaaleihin turvallisuuskysymyksiin. Suomen vahva puolustuskyky ja Suomen keskeinen asema osana Pohjois-Euroopan puolustus­arkkitehtuuria on mahdollistanut viime vuosien syvemmän puolustusyhteistyön Yhdysvaltojen kanssa.

Vaikka Suomella on perinteisesti ollut pieni rooli Yhdysvaltojen suurstrategioissa, Yhdysvaltojen ja Naton edellytykset erityisesti Baltian alueen ja Norjan puolustamiseen kytkeytyvät yhä vahvemmin Natoon kuulumattomien Suomen ja Ruotsin kykyyn puolustaa omia alueitaan kriisitilanteissa.

Yhdysvaltojen ja Suomen yhteiset intressit kannustavat puolustus­yhteistyöhön, vaikka maiden välillä ei ole siihen liittyviä sopimus­velvoitteita.

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin hallinto on pyrkinyt osoittamaan, että Washington suhtautuu Euroopan turvallisuuteen vakavasti. Euroopassa toistaiseksi kovimpaan testiin hallinto joutui keväällä, kun jännitteet Ukrainan sodassa kasvoivat hetkellisesti.

Yhdysvallat on osoittanut, että pohjoinen ja arktinen alue pysyvät amerikkalaisille turvallisuuspoliittisesti tärkeinä seutuina. Alkuvuodesta Yhdysvallat asemoi uusia joukkoja ja pommikoneita Norjaan, ja maat allekirjoittivat uuden puolustussopimuksen. Ruotsi taas on harjoitellut aktiivisesti Itämeren alueen puolustusta yhdessä Yhdysvaltojen kanssa.

Bidenin hallinnon päähuomio ei kuitenkaan ole Euroopan puolustuksessa, vaan Kiinan vaikutusvallan patoamisessa, ja se heijastuu myös Yhdysvaltojen kumppaneita koskeviin odotuksiin.

Samaan aikaan uusien teknologioiden kehittyminen muuttaa sodankäyntiä ja tapoja, joilla pelote ja pidäkkeet tulevaisuudessa rakennetaan. Puolustus­ministeri Lloyd Austin on puhunut ”integroidusta pelotteesta”, joka ottaa aiempaa paremmin huomioon hybridi- ja kybervaikuttamisen sekä uudet teknologiat, kuten tekoälyn.

Pitkään rakennettu puolustusyhteistyö on ollut Suomen ja Yhdysvaltojen suhteen tärkeintä sisältöä. Suomen vahva puolustus­kyky takaa, että olemme vastedeskin Yhdysvalloille mielenkiintoinen kumppani Euroopan puolustukseen liittyvissä kysymyksissä. Suomessa on silti ymmärrettävä, miten Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikan uudet painopisteet vaikuttavat maiden väliseen suhteeseen.

Vuosikymmenten mittaan erityisesti Suomen puolustushallintoon on rakentunut vahva Yhdysvallat-osaajien asiantuntijaverkosto. Kun puolustuskumppanuus Yhdysvaltojen kanssa on väistämättä laajenemassa eri aloja yhdistäväksi turvallisuusyhteistyöksi, Suomi tarvitsee eri ministeriöiden hallinnonaloja, tutkijoita ja osaamista yhdistävän asiantuntija­verkoston, jolla on ymmärrystä Yhdysvaltojen turvallisuuspainotuksista.

Kehittämällä laaja-alaista Yhdysvallat-strategiaa Suomi voi valmistautua myös EU-jäsenenä lähitulevaisuuteen, jossa suurvaltojen välinen kilpailu vaikuttaa yhä suoremmin Suomen ja Yhdysvaltojen suhteeseen niin kauppa- ja energiapolitiikassa kuin teknologiaratkaisuissakin.

Näin Suomi voisi varmistaa, ettei maamme joudu kohtaamaan nousevia turvallisuushaasteita yksin. Suomi kuuluu eturiviin kyberympäristöä koskevan kansainvälisen lainsäädännön kehittämisessä, hybridivaikuttamiselta suojautumisessa sekä uusissa ja nousevissa teknologioissa.

Suomella on hyvät edellytykset olla mielenkiintoinen kumppani monilla aloilla. Mielenkiintoista kumppania kuuntelevat myös suurvallat.

Henri Vanhanen ja Pete Piirainen

Kirjoittajat ovat tutkijoita Ulkopoliittisessa instituutissa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.