Irlanti on luopumassa maalle historiallisesti tärkeästä elinkeinosta ja kehittää uusia tapoja hyödyntää turvesoitaan.

Suomessa turpeen energiakäytön alasajo on hidasta, vaikka turpeen­polton ilmasto­vaikutukset tunnetaan: turpeen osuus maamme kasvi­huonepäästöistä on kymmenisen prosenttia.

Turpeesta luopumista on tarkasteltu Suomessa paljolti energia­taloudellisena ja -poliittisena kysymyksenä, vaikka turpeen osuus maan energiantuotannosta on ollut viime vuosina vain muutaman prosentin luokkaa. Elinkeinona turvetuotannon kansallinen merkitys esimerkiksi metsä­teollisuuteen verrattuna on vähäinen.

Sitran vuosi sitten julkaiseman raportin mukaan turpeenkäytön lopettamisen työllisyys- ja talousvaikutukset ovat maltillisia: siirtymä voidaan toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti niin, että uusia elin­keinoja ja työpaikkoja syntyisi vanhojen tilalle.

Irlannissa turpeella on ollut yhteis­kunnallisesti, historiallisesti ja taloudellisesti selvästi suurempi merkitys kuin Suomessa. Turvetta on vuosisatoja käytetty kotien lämmittämiseen ja ruoanvalmistukseen.

Nobelistirunoilija Seamus Heaneyn ”mustaksi voiksi” kutsuma turve kytkeytyy Irlannin itsenäisyystaisteluun. Sen sankareihin kuulunut Todd Andrews kehitti valtion virka­miehenä 1930-luvulta alkaen teollisen mitta­kaavan turpeentuotantoa, joka paransi Irlannin energiaomavaraisuutta. Toisen maailmansodan jälkeen Andrews nimitettiin uuden kansallisen turveyhtiön (Bord na Móna) johtoon.

Turve on ollut myös irlantilaista sosiaali­politiikkaa. Koska suoalueet soveltuvat huonosti maatalouteen, turveteollisuus on tuonut turvesoiden alueelle Keski-Irlantiin kaivattuja ylisukupolvisia työpaikkoja, rautateitä ja elinkeinotoimintaa. Turve­tuotannon synnyttämä talouskasvu on kohentanut ihmisten itsetuntoa ja vahvistanut heidän identiteettiään.

Vaikka turpeella on ollut näin merkittävä osa Irlannin historiassa ja kansallisessa itse­ymmärryksessä, ympäristötietoisuus on viime vuosi­kymmeninä saanut yhä enemmän kaiku­pohjaa, ja turpeenpolton haitat ympäristölle on ymmärretty. Turpeenpoltto on Irlannin suurimpia ilmastopoliittisia ongelmia: se aiheuttaa noin 14 prosenttia maan kasvi­huone­päästöistä.

Vuonna 2019 pääministeri Leo Varadkar totesi, että Irlanti on valmis siirtymään jälkijoukoista esitaistelijaksi: ”Emme ole nyt järin vakuuttavia ilmastotoimissa. Tämän on muututtava, jotta voisimme uskottavasti keskustella ilmastokysymyksistä muiden maiden kanssa.”

Irlannin turvemarkkinoita hallitseva Bord na Móna onkin nyt sitoutunut siihen, että yhtiö lopettaa turpeen energiakäytön vuoteen 2025 mennessä. Yhtiöllä on myös mittava soiden ennallistamishanke.

Tuotannon alasajo tuottaa Keski-Irlannin turveyhdyskunnille vaikeuksia: työttömyyttä, kaupoista tyhjentyneitä keskustoja ja muutto­liikettä. Muutos on terävöittänyt kontrastia pääkaupunki Dublinin ja muun Irlannin välillä. Poliittinen keskustelu pysyy vuodesta toiseen kuumana, mutta ilmasto­tavoitteesta ei tingitä.

Irlannissa turpeen energiakäytön työllisyys- ja talousvaikutuksia korvaamaan haetaan muita elinkeinoja, jotka hyödyntävät turvesoita uudella tavalla. Soita ennallistetaan moni­muotoisuuden keitaiksi ja hiilinieluiksi. Niiden yhteyteen kehitetään uudenlaisia opetus­sisältöjä, taidenäyttelyitä ja perinnepuistoja, joissa edellisten aikakausien työtä ja elin­keinoa kunnioitetaan aikansa yhteis­kunnallisena suurhankkeena. Soihin kytkeytyvän turismin uskotaan myös houkuttelevan matkailijoita eri puolilta maailmaa.

Suomessa turpeen käytöllä ei ole yhtä suurta yhteiskunnallista, historiallista ja taloudellista merkitystä kuin Irlannissa. Turvekysymys politisoituu silti Suomessakin helposti: siitä halutaan usein – Irlannin tapaan – tehdä kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelun symboli, johon kytkeytyvät perinteiset elin­keinot, luontosuhde, identiteetti ja elämän­tapa.

Irlannin esimerkki kuitenkin osoittaa, että nopea teollisesta turpeen­tuotannosta luopuminen on mahdollista sellaisessakin yhteis­kunnassa, jossa alan tuotanto on ollut monin tavoin ja selvästi tärkeämpää kuin Suomessa.

Simo Häyrynen

Kirjoittaja on ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa.

