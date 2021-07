Verkkokalastuksen rajoitusten poistuttua tuli odotetusti heti ilmi saimaannorpan kuutin kuolema verkkoihin (HS 5.7.).

Verkkokalastuksen yhteys norppakuolemiin tunnetaan. Mutta keskustelussa on kiinnitetty yllättävän vähän huomiota siihen, että verkkopyynti on muutenkin lämpimän veden aikaan erittäin huono kalastusmuoto. Kun Saimaallakin veden lämpötila pintakerroksessa on nyt reilusti yli 20 astetta, niin saaliskalat kuolevat verkkoon nopeasti ja pilaantuvat käyttökelvottomiksi.

Harjoitetaanko verkkopyyntiä riippumatta siitä, saadaanko vedestä syöntikelpoista kalaa vaiko lämpimässä vedessä verkkoon kuolleita, pitkälle pilaantuneita ja elintarvikkeeksi kelpaamattomia kalaraatoja? Heinäkuinen verkkopyynti Saimaalla ei saisi olla periaatekysymys.

Antti Ylitalo

Kuopio

