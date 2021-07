Aluehallintoviraston ohjeet helteessä työskentelylle toteutuvat Husin osastoilla vain osittain.

Hoitohenkilökunnan työssäjaksamisesta koronavuosina on keskusteltu paljon. Jatkuvilla kesähelteillä jaksamista helpottaisi huomattavasti, mikäli työnantaja huolehtisi asianmukaisesta työpisteen viilennyksestä.

Haluan tuoda esiin konkreettisen esimerkin Husin eräältä vanhusten vuodeosastolta: Lämpömittari huitelee kansliassa ja muissakin sisätiloissa yli +30 asteessa päivittäin. Kun tähän lisätään hoitajien tukalat työasut ja kasvomaskit, työolosuhteet ovat suorastaan epäinhimilliset. Mainittakoon vielä erikseen, ettei tässä ole kyse "ammatinvalintakysymyksestä".

Erittäin tukalista olosuhteista johtuen osastolle on pyydetty ilmastointilaitteita, mutta työnantajan vastaus tähän on ollut yllättäen torjuva. Työntekijöille tarjotaan sen sijaan vissyä ja tavalliset pöytätuulettimet. Potilaiden (vanhusten) toivotaan pärjäävän vissyn voimalla, kun he eivät huhki hoitajien kanssa samaan tahtiin.

Aluehallintovirastolla (avi) on selkeät ohjeet helteessä työskentelylle, mutta ne toteutuvat osastoilla vain osittain. Avin ohjeistamaa viilennettyä taukotilaa ei ole osoittaa. Lääkehuone on osaston ainoa viilennetty tila, mutta esimerkiksi ruoka- tai kahvitauon pitäminen tämän tyyppisessä tilassa ei ole mahdollista. Näin ollen hoitajat painavat päivästä toiseen helteestä pökerryksissä.

Onko Suomen suurimmalla sairaanhoitopiirillä Husilla työpisteiden viilennykseen liittyvä säästökohde? Kysymme tätä nyt julkisesti, sillä emme ole pyynnöistä huolimatta saaneet viilennyslaitteita osastoille.

Kyse on hyvin perustavanlaatuisesta työhyvinvointiin liittyvästä asiasta. Hoitajat äänestävät jaloillaan, mikäli olosuhteet ovat kesästä toiseen kuumuuden vuoksi entistä raskaammat.

Viilennettyjä työtiloja löytyy kyllä muualta. Pisteet esimerkiksi Helsingin kaupungille, joka on Husia ahkerammin huolehtinut asianmukaisten viilennyslaitteiden hankkimisesta osastoilleen.

Sairaanhoitaja

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.