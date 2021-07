Suomesta puuttuu selkeä kansallinen rahapelistrategia tai -ohjelma, jossa määriteltäisiin tavoitteet rahapeliriippuvuudesta kärsivien hoidolle ja tuelle.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen otti kantaa Veikkauksen monopoliasemaan ja siirtäisi järjestöjen rahoituksen veikkausvoittovaroista valtion budjettiin (HS 10.7.).

On tärkeää, että keskustelua rahapelien tuotoista ja pelihaitoista käydään. Puheenvuorossa yhdistyy kuitenkin näkökulmia ja tavoitteita, jotka eivät liity toisiinsa.

Siirtämällä järjestöjen rahoitus budjettirahoitukseen ei hoideta peliongelmia. Sen sijaan tämä voi vaikuttaa kielteisesti suomalaisen kansalaisyhteiskunnan asemaan ja toimintaedellytyksiin.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat tukeneet pelihaittojen vähentämistoimia, vaikka tiedossa on ollut, että ne laskevat pelituottoja ja tuovat epävarmuutta järjestöjen toiminnan edellytyksille. Olemme halunneet luottaa siihen, että syntyvä vaje järjestöjen toiminnan rahoituksessa pystytään päätöksenteossa paikkaamaan. On tuskin toivottavaa, että pelihaittojen torjumiseksi tehdyt ratkaisut johtaisivat järjestöjen rahoitusleikkausten kautta tosiasiassa kansanterveyden ja hyvinvoinnin heikkenemiseen.

Rahapelimonopolin lähtökohtana ei ole järjestöjen toiminnan rahoittaminen vaan pelihaittojen ehkäisy. Kun rahapelien kieltäminen ei ole länsimaisessa yhteiskunnassa vaihtoehto, yksinoikeusjärjestelmän avulla on haluttu huolehtia pelitarjonnan vastuullisesta järjestämisestä, mikä ei kilpailluilla markkinoilla nouse rahapeliteollisuuden tavoitteiden keskiöön. Samalla haittoja aiheuttavien toimintojen tuottoja on voitu palauttaa yhteiskunnalle esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kuluttajansuojan sekä rikollisuuden ja rahanpesun torjunnan näkökulmasta yksinoikeusjärjestelmä on onnistunut erinomaisesti.

On tärkeää, että Veikkaukselle asetettavista odotuksista ja rajoista käydään aikaisempaa aktiivisempaa poliittista keskustelua. Suomesta puuttuu selkeä kansallinen rahapelistrategia tai -ohjelma, jossa määriteltäisiin muun muassa tavoitteet haittojen vähentämiselle ja ehkäisylle sekä rahapeliriippuvuudesta kärsivien hoidolle ja tuelle. Sote-järjestöt ovat vaatineet tällaisen strategian luomista.

Valtion yleiskatteelliseen budjettiin siirrettyinä Veikkauksen tuotoilla edelleen käytännössä rahoitettaisiin samoja menokohteita kuin nykyäänkin tai katettaisiin muita valtiorahoitteisia menoja. Valtion taloudelliseen intressiin siirto ei vaikuttaisi.

Sari Aalto-Matturi

toiminnanjohtaja, MIELI Suomen mielenterveys ry

Juha Mikkonen

toiminnanjohtaja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.