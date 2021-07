Yhdysvalloissa iso osa peuran metsästyksestä tapahtuu jousen avulla. Sen kuolettava voima on samankaltainen kuin kiväärin, kunhan etäisyys on lyhyt.

Helsingin Sanomissa on ollut viimeisimmän vuoden aikana seitsemän mielipidekirjoitusta metsä- ja valkohäntäkauriiden aiheuttamista vahingoista sekä muutamia muita artikkeleita aiheesta. Mietityttämään jää, ovatko metsästyksestä saatava virkistysarvo ja liha-arvo suurempia kuin muiden tahojen kokemat vahingot? Mielestäni eivät. Muita vahinkoja ovat erityisesti pysyviä fyysisiä vahinkoja aiheuttavat liikenne­onnettomuudet ja muutoinkin ahtaalla oleva luonnon monimuotoisuus.

Ongelma vaatii pian käytännön ratkaisuja. On olemassa vahva näyttö siitä, ettei peurakannan kasvua saada nykymekanismein taittumaan. Runsastuvat petokannat eivät tule työntymään asutuksen liepeille, missä peurat nykyisin myös majailevat. Omalla riistanhoitoalueellani lounaisrannikolla ei kaikkia tarjolla olevia lupia haluta ottaa, koska lisälihalle ei ole tarvetta, ja harrastus uhkaa muuttua työksi joka viikonloppuisine jahteineen. Mitä enemmän kanta kasvaa, sitä työläämpää sen kuriin saaminen on.

Valtion rooli on tärkeä, vaikka suurin osa metsästyksestä tapahtuukin lajin esiintymisalueella Etelä-Suomessa yksityisillä mailla. Ehdotan, että valtio näyttää esimerkkiä ja varaa kaikki peuramailla olevat maansa jousimetsästäjille riippumatta maa-alueen koosta. Tämä metsästyksen muoto on käytännössä vaaraton sivullisille, sillä siinä ammutaan puusta alaspäin kohti maata.

Jousimetsästyksen harrastajilla on tällä hetkellä heikot mahdollisuudet päästä metsästämään, joten oletettavaa on, että tilaisuuden saadessaan tämä metsästäjäjoukko pystyisi oleellisesti osallistumaan kannan kasvun rajoittamiseen. Yhdysvalloissa huomattava osa peuran metsästyksestä tapahtuu jousen avulla, ja sen kuolettava voima on hyvin samankaltainen kiväärin kanssa, kunhan etäisyys on lyhyt.

Nykyteknologialla on helppo perustaa suppeiden jousimetsästyspaikkojen verkosto, josta saatavilla olevia paikkoja varattaisiin kalastuslupien kaltaisesti. Metsästäminen suojelualueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä olisi perusteltua siinä mielessä, että peuran laiduntamisella on kielteinen vaikutus alueen suojeluarvoihin.

Tämä voi kuulostaa radikaalilta ehdotukselta. Tilanne on nähdäkseni kuitenkin niin haastava, että valtion on otettava uusia keinoja käyttöön sen ratkaisemiseksi. Askelia taaksepäin voidaan ottaa, kun kannan kasvu on ensin taitettu.

Uskoakseni tällä myös helpotettaisiin metsästäjien ikääntymisen ongelmaa ja estettäisiin metsästysharrastuksen näivettymistä, sillä jousi voi olla monen nuoren silmissä houkuttelevampi ase kuin kivääri. Ampumataitoa on helpompaa, halvempaa ja turvallisempaa pitää yllä kuin ruutiaseella.

Sakari Kuikka

kalastusbiologian professori, metsästäjä

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.