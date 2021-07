Urheilun rahoitusta on syytä uudistaa

Olympiakomitean rahoitus tuo välttämättä mukanaan kykyjenetsinnän ja tulevien olympiamitalistien jahdin bisnesurheilun moolokinkitaan.

Annikka Mutasen perusteellisesta ja syvällisestä olympiaesseestä (HS Sunnuntai 11.7.) ilmeni, että olympiaurheilua hallinnoidaan talouselämästä tuttujen (vanhentuneiden) oppien mukaisesti. Ja miksipä ei, olympialaisethan ovat viihdebisnestä syvimmillään. Ikävä vain, ettei olympiakomitea uskalla ottaa riskejä. Riskit kuuluvat kaikkeen terveeseen liike-elämään.

Riskittömän voiton tavoittelu on syöpynyt muuhunkin kulttuurielämään. Parikymmentä vuotta sitten säädetyt yliopistolait vetivät yliopistot samaan kurimukseen. Valta keskitettiin. Rehtori jakaa rahat tiedekunnille, tiedekunnan dekaani laitoksille, laitoksen johtaja oppiaineille. Monijäseniset edustuselimet lakkautettiin tai työnnettiin leimasimen asemaan. Yliopiston voimajohtajien pitää nyt veikata oikeata hevosta aivan kuten urheilujohtajienkin. Sanomattakin on selvää, että yliopistojohtajat veikkaavat väärin yhtä usein kuin urheilujohtajat. Tutkimustulosten ja niiden vaikutuksen arvaaminen on vähintään yhtä vaikeaa kuin urheilutulosten. Vapaa tutkimus kärsii.

Hätkähdyttävä oli se Mutasen esseessään paljastama seikka, että myös harrasteurheilun rahat ovat olympiakomitean peukalon alla. Sehän merkitsee, että vapaa, liikunnan ilosta ja hyvinvoinnista kumpuava urheiluharrastus on pelkkä illuusio, jos siihen tarvitaan muita kuin omia varoja. Olympiakomitean rahoitus tuo välttämättä mukanaan kykyjenetsinnän ja tulevien olympiamitalistien jahdin bisnesurheilun moolokinkitaan. Elleivät sitten, kuten Mutanen toivoo, urheilijat itse ryhdistäydy.

Erkki Lyytikäinen

Espoo

